23.09.2021, 17:05
ФОТО | С чем носить самый модный пиджак осени 2021? Смотрите, как это делает Кейт Миддлтон(2)
GEORGE ROGERS / SIPA / SCANPIX
Супруга принца Уильяма уже давно признана в Великобритании иконой стиля, а ее наряды — эталоном изящного, женственного гардероба. Так, для своего недавнего официального выхода Кейт Миддлтон подобрала сдержанный, но как всегда элегантный образ, в котором сочетала классику и главные тренды актуального сезона, пишет "КП".
На днях герцогиня Кембриджская побывала с рабочим визитом в Камбрии, где был открыт учебный центр Windermere Adventure при Королевских военно-воздушных силах.
Герцогиня примерила ультрамодный удлиненный пиджак в серо-коричневую клетку, который скомбинировала с вернувшимися в моду джинсами-скинни и классическими коричневыми ботинками на грубой подошве. Базой образа стала молочная футболка, а на руке герцогини сверкало помолвочное кольцо с сапфиром, доставшееся ей от принцессы Дианы.
Как отмечает "КП", пиджак Кэтрин — это самая трендовая модель по фасону, длине и силуэту в сезоне “осень-зима 21/22”.