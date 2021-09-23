ФОТО | С чем носить самый модный пиджак осени 2021? Смотрите, как это делает Кейт Миддлтон

На днях герцогиня Кембриджская побывала с рабочим визитом в Камбрии, где был открыт учебный центр Windermere Adventure при Королевских военно-воздушных силах.

Герцогиня примерила ультрамодный удлиненный пиджак в серо-коричневую клетку, который скомбинировала с вернувшимися в моду джинсами-скинни и классическими коричневыми ботинками на грубой подошве. Базой образа стала молочная футболка, а на руке герцогини сверкало помолвочное кольцо с сапфиром, доставшееся ей от принцессы Дианы.

Как отмечает "КП", пиджак Кэтрин — это самая трендовая модель по фасону, длине и силуэту в сезоне “осень-зима 21/22”.