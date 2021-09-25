РЕЦЕПТ | Суп из красной чечевицы с карри, томатами и кокосовым молоком

Этим хмурым осенним днём буду согревать вас густым и пряным супом.

В оригинале рецепт достаточно острый, но это можно исправить уменьшив количество хлопьев чили, порошка карри и имбиря. Экспериментируйте!

На 4 порции понадобится:

Оливковое масло 2 ст. л.

Мелко нашинкованная луковица 1 тк

Мелко нашинкованные зубчики чеснока 2 тк

Очищенный, мелко натёртый имбирь 3 см, если хочешь сделать поострее можно 6 см

Порошок карри 1 ст. л.

Измельченные хлопья красного перца 1/4 чайной ложки

Красная чечевица 250 г

Банка измельчённых томатов в собственном соку 400 г

Кокосовое молоко 1 банка, 4 столовые ложки оставить на сервировку

Измельченная кинза для супа 1/2 чашки и цельные листья для подачи

Лайм 1 тк для подачи

Приготовление:

Нагрейте масло в средней кастрюле на среднем уровне. Добавьте лук, часто помешивая, пока он не станет мягким и не станет золотисто-коричневым, 8–10 минут.

Добавьте чеснок, имбирь, порошок карри и хлопья красного перца и готовь, помешивая, до появления аромата около 2 минут. Добавить чечевицу и прогревай, помешивая, 1 минуту. Добавьте помидоры, кинзу, щепотку соли и 2½ стакана воды; приправить перцем. Отложите ¼ банки кокосового молока для сервировки и добавьте оставшееся кокосовое молоко в кастрюлю.

Далее нужно довести смесь до кипения; уменьшить огонь и потихоньку тушить, периодически помешивая, пока чечевица не станет мягкой, но не кашеобразной, примерно 20–25 минут. При необходимости приправьте суп солью и перцем.

Готовый суп, разлейте по тарелкам. Украсьте кокосовым молоком и посыпьте кинзой. Подавайте с дольками лайма и сразу начинайте наслаждаться согревающим вкусом специй.

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