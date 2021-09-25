РЕЦЕПТ | Суп из красной чечевицы с карри, томатами и кокосовым молоком(1)
Этим хмурым осенним днём буду согревать вас густым и пряным супом.
В оригинале рецепт достаточно острый, но это можно исправить уменьшив количество хлопьев чили, порошка карри и имбиря. Экспериментируйте!
На 4 порции понадобится:
Оливковое масло 2 ст. л.
Мелко нашинкованная луковица 1 тк
Мелко нашинкованные зубчики чеснока 2 тк
Очищенный, мелко натёртый имбирь 3 см, если хочешь сделать поострее можно 6 см
Порошок карри 1 ст. л.
Измельченные хлопья красного перца 1/4 чайной ложки
Красная чечевица 250 г
Банка измельчённых томатов в собственном соку 400 г
Кокосовое молоко 1 банка, 4 столовые ложки оставить на сервировку
Измельченная кинза для супа 1/2 чашки и цельные листья для подачи
Лайм 1 тк для подачи
Приготовление:
Нагрейте масло в средней кастрюле на среднем уровне. Добавьте лук, часто помешивая, пока он не станет мягким и не станет золотисто-коричневым, 8–10 минут.
Добавьте чеснок, имбирь, порошок карри и хлопья красного перца и готовь, помешивая, до появления аромата около 2 минут. Добавить чечевицу и прогревай, помешивая, 1 минуту. Добавьте помидоры, кинзу, щепотку соли и 2½ стакана воды; приправить перцем. Отложите ¼ банки кокосового молока для сервировки и добавьте оставшееся кокосовое молоко в кастрюлю.
Далее нужно довести смесь до кипения; уменьшить огонь и потихоньку тушить, периодически помешивая, пока чечевица не станет мягкой, но не кашеобразной, примерно 20–25 минут. При необходимости приправьте суп солью и перцем.
Готовый суп, разлейте по тарелкам. Украсьте кокосовым молоком и посыпьте кинзой. Подавайте с дольками лайма и сразу начинайте наслаждаться согревающим вкусом специй.
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