Дом стал тюрьмой. Как живут афганские женщины спустя месяц после захвата власти "Талибаном"

Жительницы Афганистана, с которыми пообщалась Русская служба Би-би-си, настолько напуганы, что неделями боятся покидать свои дома. Они ожидают повторения сценария 20-летней давности, когда женщину могли избить за “неправильную” паранджу или посадить в тюрьму за проезд в такси без сопровождения мужчины.

Опасения женщин подтверждают международные правозащитные организации — они утверждают, что во многих провинциях талибы прямо запрещают девочкам посещать школу, а женщинам — выходить из дома.

11 сентября около трехсот женщин, облаченных в паранджу с головы до пят, собрались на демонстрацию в поддержку “Талибана” в аудитории государственного университета Кабула. Они заявили, что признают новую власть и чувствуют себя в полной безопасности под управлением талибов, а также осудили Запад и тех, кто не согласен следовать исламскому дресс-коду. “Женщины, покинувшие Афганистан, не могут нас представлять”, — было написано на табличке в руках у одной из участниц демонстрации.

Но едва ли и они сами представляли всех афганских женщин: 17-летняя Сюзан, живущая на окраине Кабула, уже больше трех недель не выходит из дома — ей страшно. “Я не знаю, что произойдет со мной и моими родными, — рассказала она Би-би-си. — Мне постоянно снятся кошмары, сейчас мы переживаем то, что пережили наши родители двадцать лет назад”.

Мы общаемся с Сюзан по мессенджеру. Она извиняется за свой плохой английский и говорит, что до наступления “Талибана” изучала язык каждый день в родном городе Мазари-Шариф. После того, как боевики начали стремительно захватывать одну провинцию за другой, ее семья бежала в Кабул в надежде на то, что здесь будет безопаснее.