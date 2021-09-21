“Первокурсники после поступления неадекватны через одного”. Известный психолог Людмила Петрановская — о причинах трагедии в Перми

“К сожалению, полностью предотвратить такие ситуации невозможно, — пишет Людмила Петрановская. — Никакие рамки и охранники не помогают, как, собственно, в этом случае и произошло.

Но точно можно снизить риски (не только стрельбы, но и других трагических инцидентов), если понимать, что мозг человека в возрасте примерно 14-21 проживает серьезные изменения. Проявляются — иногда совершенно внезапно — психические заболевания.

Плохо работает префронтальная кора, а значит, способность предвидеть последствия. Если сейчас плохо, кажется, что так будет всегда и нет ни надежды, ни выхода. Хронический стресс переносится плохо, риски “срыва предохранителя” высоки.

Какие из этого могут быть выводы?

1. Нельзя разрешать оружие людям до 23-24 лет. Да, и в армию им тоже нельзя. Какой прок армии от почти детей? Давно пора менять призывной возраст, а ещё лучше — переходить на контрактную армию.

2. Психиатрическая экспертиза не должна была формальной ни для кого, а для ребят этого возраста особенно. У врача должно быть не 10 минут на беседу, за это время ничего не поймёшь, если человек не в психозе прямо сейчас.

3. Знания о психической жизни, о признаках проблем должны быть доступны подросткам и их родителям. В среднем 2 года проходит между началом расстройства и обращением к специалистам. Все это время взрослые пытаются увещевать, ругать, отвлекать, уговаривают себя, что он перерастет. И да, большинство перерастает. А кто-то делает непоправимое.

4. Психиатрическая помощь должна быть доступной и не жестокой. Откладывают обращение именно из-за страха “испортить жизнь”, “поставят на учёт”, “затравят таблетками”.

А это опять просвещение и вложения в медицину. Внимание: НЕ в охранников. В медицину.