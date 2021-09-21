TikTok-челлендж чуть не стоил жизни 9-летнему мальчику(1)
7 сентября девятилетний житель Стерлинга (Шотландия) по имени Джек МакДжиэч был срочно доставлен в больницу с жалобами на сильные боли в животе и рвоту. Ультразвуковое исследование показало, что в кишечнике мальчика находится скопление инородных тел. Джек признался, что случайно проглотил маленькие магнитные шарики из конструктора, так как захотел принять участие в ТикТок-челендже — шарики должны были имитировать пирсинг языка или губы.
Попав в пищеварительный тракт, магнитные шарики слиплись друг с другом прямо через стенки кишечника, заблокировав его и создав серьезную угрозу жизни ребенка. Джека перевезли в Глазго, в Королевскую детскую больницу, и утром 9 сентября сделали операцию. Мальчику пришлось удалить часть тонкого кишечника, аппендикс и 30 сантиметров толстого кишечника.
По словам матери Джека, хирурги, которым далеко не в первый раз приходится иметь дело с проглоченными детьми магнитными шариками из конструкторов, готовы на все, чтобы подобные конструкторы были запрещены.