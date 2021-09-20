Мода и стиль
20.09.2021, 14:43

ФОТО | Красная дорожка, Dolce & Gabbana и никакого онлайна. 15 лучших нарядов гостей премии “Эмми-2021”

 
FOTO: TT NYHETSBYRÅN / AFP / REUTERS / SCANPIX
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония “Эмми” — главная телевизионная премия года. В этом году, в отличие от прошлого, мероприятие проходило не онлайн, а на открытом воздухе и с ограниченным числом приглашенных. Смотрите, какие наряды выбрали для красной дорожки звезды, которые смогли присутствовать на церемонии лично.

Билли Портер в Ashi

Аня Тейлор-Джой в Dior

Реге-Жан Пейдж в Armani

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Лесли Одом-младший в Dolce & Gabbana

Сара Полсон в Carolina Herrera

Дэн Леви в Valentino

Леон Бриджес

Яра Шахиди в Dior

Керри Вашингтон в Etro

Элизабет Олсен в The Row и украшениях Chopard

Трэйси Эллис Росс в Valentino

Эмма Коррин в Miu Miu

Джиллиан Андерсон в Chloé


Джош О'Коннор в Loewe



Оставить комментарий Читать комментарии