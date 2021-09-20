20.09.2021, 14:43
ФОТО | Красная дорожка, Dolce & Gabbana и никакого онлайна. 15 лучших нарядов гостей премии “Эмми-2021”
FOTO: TT NYHETSBYRÅN / AFP / REUTERS / SCANPIX
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония “Эмми” — главная телевизионная премия года. В этом году, в отличие от прошлого, мероприятие проходило не онлайн, а на открытом воздухе и с ограниченным числом приглашенных. Смотрите, какие наряды выбрали для красной дорожки звезды, которые смогли присутствовать на церемонии лично.
Билли Портер в Ashi
Аня Тейлор-Джой в Dior
Реге-Жан Пейдж в Armani
Синтия Эриво в Louis Vuitton
Лесли Одом-младший в Dolce & Gabbana
Сара Полсон в Carolina Herrera
Дэн Леви в Valentino
Леон Бриджес
Яра Шахиди в Dior
Керри Вашингтон в Etro
Элизабет Олсен в The Row и украшениях Chopard
Трэйси Эллис Росс в Valentino
Эмма Коррин в Miu Miu
Джиллиан Андерсон в Chloé
Джош О'Коннор в Loewe