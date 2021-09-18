Временные детские татуировки оказались не такими безопасными, как о них думали

В рамках нового исследования ученые проанализировали, как временные татуировки влияют на кожу, и сравнили их с классическими тату, сделанными иглой. Результаты исследования поразили даже ученых: временные татуировки оказались более вредными для кожи, чем обычные.

Так, кожа , на которую нанесли временную татуировку, была более низкой температуры, содержала меньшее количество влаги и проявляла меньшую антиоксидантную способность по сравнению с кожей без тату.

“Обычные татуировки, безусловно, травмируют кожу и могут вызвать аллергические реакции, а также стать причиной инфицирования, но в долговременной перспективе они не нарушают базовые защитные функции кожи. Что же касается временных тату, они не являются безопасными, как о них принято думать. Их нужно использовать крайне аккуратно, особенно если у человека есть кожные заболевания или проблемы с увлажненностью кожи”, — говорит Хосе Пабло Серрано.