“Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров”. Афганки дали отпор талибам флешмобом в соцсетях(2)
“Талибан”, пришедший к власти в Афганистане, все сильнее оказывает давление на общество, особенно женщин. Однако афганки не хотят подчиняться. Они не только выходят на митинги в Кабуле, но и запустили флешмоб в соцсетях, отстаивая свои права на ношение светской одежды.
На днях “Талибан” потребовал разделения в учебных заведениях по классам в зависимости от пола, а также обязал студенток, преподавателей и других работниц носить хиджабы, которые являются обязательным атрибутом у женщин в соответствии с их толкованием шариата. В ответ на это афганки разместили свои фотографии в ярких и красочных традиционных платьях — они резко контрастируют с черным хиджабом.
Запустила кампанию Бахар Джалали, бывший преподаватель Американского университета Афганистана (это первый частный университет в стране), в LinkedIn. Ее коллеги и другие неравнодушные поддержали инициативу в Twitter, используя хэштеги #DoNotTouchMyClothes и #AfghanistanCultur.
Национальные афганские платья с плиссированными юбками и объемными рукавами украшаются вышивкой ручной работы и разноцветными стеклянными бусинами. Наряды выполнены в красных, фиолетовых и зеленых цветах. Так называемую “демоверсию” этих платьев афганки на протяжении последних 20 лет носили в университеты или на работу, сообщает “Би-би-си”.
В продолжение кампании в соцсетях свое фото в традиционной одежде разместила Васлат Хасрат-Назими, руководитель афганской службы DW News. “Это афганская культура, и именно так одеваются афганские женщины”, — написала она в Twitter.
Пеймана Ассад, британский политик афганского происхождения, заявила в своем посте: “Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров, которые талибы заставляют носить женщин”.
К флешмобу присоединились сразу несколько афганок, работающих в “Би-би-си”. Журналистка Сана Сафи написала: “Если бы я была в Афганистане, то на голове у меня был бы платок. Это настолько “консервативно” и “традиционно”, насколько вы себе только можете представить”.
Ее коллега Содаба Хайдаре поделилась аналогичными фото в национальной одежде и сообщила: “Это наша традиционная одежда. Мы любим буйство красок. Даже наш рис разноцветный, как и наш флаг”.
“Афганские женщины носят именно такие красочные и скромные наряды. Черная паранджа никогда не была частью афганской культуры, — сформулировала общий посыл в Twitter Спожмай Масид, правозащитница из Вирджинии. — На протяжении веков мы были исламской страной. Да, наши бабушки одевались скромно, но в традиционную одежду, а не в замызганные бурки”.
Судьба афганок вызывает опасения после прихода к власти талибов. Запрещенная в России организация правила страной с 1996 по 2001 года, осуществляя жесткую политику относительно женщин. Их подвергали насилию, против воли выдавали замуж, заставляли сидеть по домам, запрещали работать и учиться после 12 лет.
На этот раз представители Талибана обещали более мягкий подход. “Мы собираемся разрешить женщинам работать и учиться. Конечно, будут определенные рамки. Женщины станут важной частью афганского общества, но в рамках ислама”, — приводило слова представителя движения “Талибан” Забихулла Муджахида ТАСС. Однако эти обещания пока выполнены не были (за исключением права на образование).