“Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров”. Афганки дали отпор талибам флешмобом в соцсетях

“Талибан”, пришедший к власти в Афганистане, все сильнее оказывает давление на общество, особенно женщин. Однако афганки не хотят подчиняться. Они не только выходят на митинги в Кабуле, но и запустили флешмоб в соцсетях, отстаивая свои права на ношение светской одежды.

На днях “Талибан” потребовал разделения в учебных заведениях по классам в зависимости от пола, а также обязал студенток, преподавателей и других работниц носить хиджабы, которые являются обязательным атрибутом у женщин в соответствии с их толкованием шариата. В ответ на это афганки разместили свои фотографии в ярких и красочных традиционных платьях — они резко контрастируют с черным хиджабом.

Запустила кампанию Бахар Джалали, бывший преподаватель Американского университета Афганистана (это первый частный университет в стране), в LinkedIn. Ее коллеги и другие неравнодушные поддержали инициативу в Twitter, используя хэштеги #DoNotTouchMyClothes и #AfghanistanCultur.

“За всю историю Афганистана ни одна женщина не одевалась подобным образом, — прокомментировала Джалали фото женщины в парандже. — Это совершенно чуждо афганской культуре. Я разместила свою фотографию в традиционной афганской одежде, чтобы информировать, просвещать и опровергать дезинформацию, распространяемую “Талибаном”.



No woman has ever dressed like this in the history of Afghanistan. This is utterly foreign and alien to Afghan culture. I posted my pic in the traditional Afghan dress to inform, educate, and dispel the misinformation that is being propagated by Taliban. https://t.co/jrp772jIKu — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021





Действительно, если набрать в поиске Google «афганская традиционная одежда», то ничего подобного с нынешним дресс-кодом афганок не увидеть.

Национальные афганские платья с плиссированными юбками и объемными рукавами украшаются вышивкой ручной работы и разноцветными стеклянными бусинами. Наряды выполнены в красных, фиолетовых и зеленых цветах. Так называемую “демоверсию” этих платьев афганки на протяжении последних 20 лет носили в университеты или на работу, сообщает “Би-би-си”.