“Ракурсы, которые предлагает фотограф, недоступны вам в зеркале”. Актер и фотограф Александр Ивашкевич рассказал о секретах успешной фотосессии

Чем мы старше, тем фотографироваться сложнее, потому что наши требования к себе больше, признает Александр Ивашкевич. А чтобы расслабиться и получить удовольствие от фотосессии, надо просто поверить в себя, считает он. “Мы же не верим в себя, мы все время переспрашиваем: “Ну как я?” У нас много неуверенности от непонимания и незнания. Себя надо изучить, себя надо полюбить. Когда человек в жизни более или менее уверен в том, чем он занимается, он и внешне попроще, ему не нужно самоутверждаться перед обществом какими-то лишними экзерсисами”, — говорит мастер. А еще, по мнению фотохудожника, важно доверять фотографу — только в этом случае есть шанс, что фотосессия действительно откроет в вас что-то новое.

Раскрывать, или как выражается сам Александр, “препарировать” душу человека помогает не только его актерский талант и опыт, но и совершенно особенный реквизит, который фотохудожник собирает по всему миру. За дверцами шкафа в его мастерской таятся самые разные платья и шляпки, меховые манто и отрезы тканей, которые помогают женщине взглянуть на себя с совершенно другой стороны, создать такие образы, которые, казалось бы, невозможно изначально представить. “Фотография — это эксперимент, возможность увидеть себя совершенно по-другому”, — подчеркивает художник.

По словам Александра, быть фотографом — это большая ответственность. “Когда я фотографирую человека, я показываю ему его, но через призму того, как я его вижу. Если я его вижу недостаточно глубоко, если здесь больше моих комплексов человеческих как фотографа, то я могу не открыть душу, а, наоборот, навредить”, — объясняет Александр Ивашкевич.

“Я хочу — отчасти это и моя профессия актерская — чтобы человек в себе увидел то, что он в себе за какое-то время общения с этим миром потерял. То, что он скрывает, иногда даже от себя, — объясняет Александр Ивашкевич. — Чтобы женщина увидела себя и сказала: “Я вот такая, и мне нравится то, какой я могу быть”. Наверное, это главное в фотографии, которой я занимаюсь”.

Как у фотографа у Александра Ивашкевича — особый подход. В его маленькой студии в “Русском театре“ — многие даже не верят, что его фотошедевры рождаются именно здесь — происходит иногда настоящее волшебство.

Для самого фотохудожика непосредственно фотосессия — это только небольшая часть процесса. “Потом идет отбор фотографий, их бывает по 800, — и это равносильно фотосессии. Я должен выбрать, что отзовется у меня, какой ракурс, что я могу с этим сделать”, — делится секретами фотограф.

Какими эмоциями делятся женщины после фотосессий? Александр вспоминает одну из своих моделей, которой было за 50. Она показала готовые снимки взрослой дочери и та очень расчувствовалась. “Потому что она через фотографии увидела в маме еще какой-то другой потенциал, — объясняет Ивашкевич. — Или, бывает, отработаем, и женщина говорит: “Знаете, у вас не фотосессия, у вас какая-то фототерапия. Я что-то такое вдруг открыла в себе!“

Те ракурсы, которые предлагает вам фотограф, вам недоступны в зеркале. Поэтому когда вы видите себя незнакомой для себя, вы пугаетесь, потому что это не в поле вашего зрения. Но это вас пугать не должно. Александр Ивашкевич

Идея проекта “100%-ная перезагрузка: путь к себе” родилась у представительниц бьюти-брендов Nanoasia и Bellapierre Cosmetics в Эстонии — Оксаны Свиридовой-Эрради и Ирины Джемджелы, которые давно знакомы с Александром. С фотохудожником их объединяет тот посыл, который они стремятся донести до женщин: что надо себя любить, ценить, уметь с собой работать и получать от этого удовольствие, а также общая цель — чтобы в Эстонии было как можно больше расслабленных красивых женщин, которые находятся в гармонии с собой.

“Это безумно интересный проект, очень необычный, суть его — раскрыть женскую душу через различные инструменты, — объясняет Оксана Свиридова-Эрради. — Александр — невероятный художник и психолог, актер, владеющий очень многими техниками. Он способен увидеть в женщине, в мужчине, в ребенке самую суть. Когда смотришь в глаза его моделей, ты действительно видишь душу, это такой “рентген души”.

Вспоминая, как родился проект, Оксана Свиридова-Эрради подчеркивает, что она и ее коллеги по косметической сфере каждый день слушают рассказы не только о коже, но и том, как человек себя чувствует. “И сегодня женщины часто находятся в очень подавленном состоянии, даже можно сказать, в депрессии, — отмечает Оксана. — И действительно, есть такие инструменты, которые работают как квантовый скачок — раз! — и ты уже в другом измерении находишься. Тебе не надо годами ходить к косметологу или к психотерапевту, или заниматься в зале для того, чтобы в один день себя почувствовать вообще другим человеком”.

Фотосессия у Александра Ивашкевича — это кульминация проекта, которую предваряют глубокая работа над собой на самых разных уровнях — в том числе бьюти-процедуры, минеральный макияж и даже танец. “Женская пластика — один из ключевых рецептов женственного существования, потому что это и понятие энергии внутренней, и уверенность в себе. Когда человек танцует, он, не думая вообще о каких-то проблемах, быстро их решает”, — объясняет Оксана Свиридова-Эрради.

Подробности о проекте “100%-ная перезагрузка: путь к себе” с участием Александра Ивашкевича можно узнать по телефону 55500495 или по е-мэйл mineral.project@gmail.com.

Смотрите, как прошел мастер-класс Александра Ивашкевича в представительстве брендов Nanoasia и Bellapierre Cosmetics в Эстонии: