ФОТО | Смотрите, какие милые! В Ида-Таллиннской центральной больнице родились тройняшки Анни, Анна и Ити

Для родителей девочек Лийны и Мадиса это долгожданное пополнение в семье.

Тройняшки родились на 34 неделе беременности. Анни весила 2,4 кг, Анна — почти 2,3 кг, Ити — 2,1 кг.

По словам мамы Лийны, новость о том, что в семье появятся тройняшки, стала для них неожиданностью, хотя рождение ребенка они планировали давно. “Мы все еще надеялись, что хотя бы один будет мальчиком! Примерно на 10-й неделе беременности врач подтвердил, что мы ждем трех маленьких принцесс”, — рассказывают мама и папа малышек.

По словам Вивиан Арусаар, руководителя акушерской службы женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы, тройняшки ежегодно рождаются в Эстонии у 1–3 семей. Рождение тройни — особенное событие, и для него необходима хорошая медицинская подготовка.

“Родившиеся тройяшки прекрасно и без особых проблем адаптировались и поправляются. Рождение тройни всегда связано с большими рисками, поэтому необходимо ежедневно следить за ситуацией, которая может быстро меняться. Необходимо надлежащим образом контролировать беременность и роды матери. Безусловно, важна готовность родильного дома с точки зрения оборудования и персонала — если дети испытывают проблемы с адаптацией, им нужно вовремя помочь. Поэтому рождение тройни возможно только в условиях стационара, где есть достаточное количество гинекологов и педиатров с соответствующими навыками, акушерок, а также реанимационных медсестер для детей — посколько трое маленьких детей рождаются одновременно”, — объясняет Арусаар.

“Близнецы Анни и Анна на самом деле родились в течение одной минуты, но государство по-прежнему требует, чтобы рождение двух детей не регистрировалось в течение одной и той же минуты — чтобы в будущем между дочерьми не было споров, кто из них старше”, — смеются новоиспеченные родители Лийна и Мадис.