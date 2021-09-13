10-летняя девочка обогнала по уровню IQ Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга

IQ Адхары - 162. Это на два балла больше, чем результат двух знаменитых физиков-теоретиков - Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.

Адхара в три года уже умела читать, собирать пазлы из 100 деталей и начала изучение алгебры. Девочка окончила школу в восемь лет. Ее травили сверстники, поэтому она предпочитала проводить время дома за учебой вместе с мамой, а на уроках спала или не показывала никакого интереса. Так женщина поняла, что дочери нужен индивидуальный подход к обучению.



У Адхары диагностировано расстройство аутистического спектра. Девочка даже написала об этом книгу под названием “Не сдавайся” и благодаря этому вошла в список 100 самых влиятельных женщин Мексики по версии Forbes.

В десятилетнем возрасте Адхара получает высшее образование в области системной инженерии, которая используется в космических и робототехнических разработках, а также в промышленной инженерии. Все эти знания необходимы ей для того, чтобы исполнить мечту о колонизации Марса. Адхара планирует стать либо астронавткой, либо астрофизиком.

Она учится в мексиканском университете CNCI, но мечтает поступить в Аризонский университет, так как там можно учиться по специальной программе NASA. Ректор Аризонского университета Роберт Роббинс узнал об этом и

У Адхары диагностировано расстройство аутистического спектра. Девочка даже написала об этом книгу под названием “Не сдавайся” и благодаря этому вошла в список 100 самых влиятельных женщин Мексики по версии Forbes.В десятилетнем возрасте Адхара получает высшее образование в области системной инженерии, которая используется в космических и робототехнических разработках, а также в промышленной инженерии. Все эти знания необходимы ей для того, чтобы исполнить мечту о колонизации Марса. Адхара планирует стать либо астронавткой, либо астрофизиком.Она учится в мексиканском университете CNCI, но мечтает поступить в Аризонский университет, так как там можно учиться по специальной программе NASA. Ректор Аризонского университета Роберт Роббинс узнал об этом и пригласил вундеркинда на учебу.



До Адхары еще один ребенок набрал 162 балла в тесте IQ - в 2019 году СМИ писали о десятилетней Фрейе Манготре из Великобритании. Девочка вступила в сообщество людей с высоким IQ “Менса”.