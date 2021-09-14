ФОТО И ВИДЕО | “Премьера новой эпохи”. Stockmann представил осенне-зимнюю моду премиум-сегмента в рамках показа на парковке

“Начинающийся после продолжительной паузы осенне-зимний модный сезон подарит нам много нового и интересного. Жизнь постепенно возвращается в обычное русло, и мы все в ожидании новой эпохи. Она позволит нам оставить позади все сложности, чтобы мы снова могли наслаждаться встречами и совместно проведенным временем, а также черпать вдохновение в осенней свежести и буйстве красок, ароматов и красоты вокруг нас”, — сказала директор по продажам Stockmann Майрика Юханди.

Мода новой эпохи успешно сочетает в себе удобство и индивидуальность. На подиумах будут царить мягкие формы и натуральные материалы. Игривости добавят эффектные фасоны и элегантные аксессуары. Наиболее актуальная осенняя гамма состоит из нейтральных цветов — бежевого, песочного, натуральных белых и коричневых тонов, не забывая о традиционном черном. Перчинки придадут разные зеленые тона, от оливкового до хаки, а также ягодные и сине-фиолетовые нюансы.

В коллекциях, как и в прежние годы, нашло отражение чувство ответственности, которое выражено самыми разными способами. Последствия коронавирусной эпидемии повлияли и на моду в целом, и на коллекции сезона.

“Чувство ответственности и экономика замкнутого цикла проявляются в коллекциях сезона по-разному, и еще больше стали учитываться изменения и новые веяния в потребительском поведении людей. В осенней моде уделено особое внимание минимизации отходов, упрощению повторного использования, возможности чинить и переделывать одежду, долгому сроку ее службы и высокой цене на вторичном рынке”, — добавила Юханди.

Стилистику новаторского шоу моды задала Каролин Куузик. Кроме того, впервые изделия, демонстрировавшиеся в ходе показа мод, можно было за пару кликов добавить себе в корзину в интернет-магазине.

Смотрите, как прошел показ: