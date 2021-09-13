Почему порой так хочется вернуться к старой любви и когда в этом есть смысл(20)
В начале этого лета, спустя 17 лет после разрыва, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь сошлись, что спровоцировало лавину ностальгических постов в соцсетях, обсуждение поворотов жизни гламурных звезд и появление всевозможной околокультурной аналитики.
Лопес и Аффлек — звездная пара Голливуда, поэтому таблоиды и “Твиттер” не могли пройти мимо и захлебнулись от восторга.
Но, возможно, самая понятная причина того, почему люди настолько восхищены произошедшим, — воссоединение Лопес и Аффлека оказалось не просто очередной историей из разряда “звездные сплетни”. Похоже, Дженнифер и Бен опять любят друг друга.
Для многих людей возвращение к старой любви, к былому увлечению — одна из составных частей отношений. Эта часть может принести отрицательный результат (о таких неудачных возвращениях существует множество историй, которые вам при случае расскажут всезнающие подруги и друзья), а то и превратится в кошмар, когда ваш бывший (или бывшая) начнет вас настойчиво преследовать, навязываясь со своей идеей возобновить отношения.
Однако восстановление прежних отношений может выглядеть весьма заманчиво и для кого-то даже превратиться в цель жизни — особенно когда перед нами примеры воссоединения, напоминающие историю из сказки.
Кроме того, существует удивительная статистика, согласно которой 50% молодых пар расходятся, а потом снова восстанавливают отношения.
Жизнь в пандемию еще более ускорила такой процесс для некоторых: среди ужасных новостей, в одиночестве локдаунов, многие потянулись к своим бывшим, надеясь разжечь пламя старой любви (или хотя бы привязанности).
По словам специалистов, если при этом оба бывших испытывают интерес к восстановлению отношений, это может иметь положительный эффект — но при условии, что вы готовы действовать непредвзято, с учетом жизненного опыта прошедших лет и на волне взаимопонимания со своим партнером.
Что такого притягательного в возвращении к бывшим?
Одно из важнейших преимуществ восстановления прежних отношений: мы знаем, чего нам ждать.
“В том, что мы уже хорошо знакомы с человеком, с которым хотим вновь попробовать построить длительные отношения, есть много серьезных преимуществ”, — подчеркивает Майкл Макналти, консультант по семейным вопросам и психотерапевт из Готтманского института (Чикаго).
По словам Макналти, у каждой пары существуют свои вечные разногласия — точки потенциальных конфликтов (таковыми могут быть совместное проживание, деньги, секс, дети, друзья, семья и так далее).
Даже у счастливых пар есть такие точки, поскольку в отношениях участвуют два разных человека с разными характерами и разными взглядами на окружающее.
Согласно исследованию Готтманского института, такие “вечные разногласия” ответственны за 69% проблем, возникающих у пары, рассказывает Макналти.
Именно эти проблемы, то разгорающиеся, то затухающие, а не какое-то отдельное событие или отдельный громкий конфликт, — настоящий яд для отношений.
“Причина разорванных отношений или браков в большинстве случаев — не огонь, а ледяной холод”, — подчеркивает Макналти.
Некоторым парам становится просто трудно разговаривать друг с другом или вместе разрешать противоречия по ключевым проблемам их отношений. Они отходят друг от друга все дальше и дальше и начинают жить не как любовники или муж и жена, а как соседи по квартире.
И поэтому им хочется новых отношений. Или восстановления отношений со старой любовью. Однако для таких людей у Майкла Макналти есть совет: “Если вы состоите в отношениях и думаете о разрыве, будьте осторожны: по сути вы собираетесь заменить 69% одних “вечных разногласий” на 69% других”.
Но, возвращаясь к своему бывшему, вы, по крайней мере, знаете, чего ожидать и какими у вас были эти самые разногласия. Так что в этом смысле восстановление старых отношений может пройти гораздо легче, чем построение совершенно новых с человеком, которого вы пока знаете не очень хорошо.
“[В этом случае] вы просто продолжаете с того места, на котором вы когда-то расстались”, — объясняет Джудит Курянски, сексолог и специалист по семейным отношениям, внештатный преподаватель психологии в колледже Тичерс Колумбийского университета (Нью-Йорк).
Для некоторых это выглядит так: лучше вернуться к тому, о ком ты кое-что знаешь, чем начинать с тем, о ком ты не знаешь вообще ничего.
Перемены, приносящие радость
А вот еще один положительный момент в возвращении к прошлым отношениям: вы понимаете, что изменилось с тех пор, как вы расстались.
У вас нет такого преимущества, когда вы начинаете встречаться с новым знакомым — вы просто не знаете, как он менялся в течение времени, были ли это перемены к лучшему, повзрослел ли он.
Виолетт де Айала из Майами, глава FemCity, организации, помогающей женщинам, публично рассказала о том, как в 2019 году она вновь вышла замуж за своего бывшего мужа.
“Когда мы снова начали встречаться, это было очень мило, поскольку мы знали друг друга, но кое-что в нас изменилось, — говорит она. — Пока мы жили порознь, мы оба поработали над собой в тех областях, которые в этом нуждались, так что во многом мы предстали друг перед другом обновленными”.
“Определенные элементы нашей личности, развившись, сделали процесс воссоединения прекрасным, хотя нам и пришлось преодолевать боль прошлого разрыва”, — добавляет она.
“Он больше не считает наши отношения чем-то само собой разумеющимся. Он начал дарить мне то, что имеет глубокий смысл. Теперь время от времени он напоминает о том, как любит и ценит меня. Раньше всего этого не было”.
Но даже если вы спустя долгое время вернулись к своему бывшему партнеру и увидели, что ничего не изменилось, что вся токсичность прежних отношений никуда не делась — понимание этого тоже дает вам определенные преимущества, поможет избежать повторения беды.
“Иногда, набравшись жизненного опыта и мудрости в других отношениях, люди думают: господи, ну теперь-то я, может быть, смогу преодолеть те препятствия, в которые мы уперлись когда-то”, — говорит Макналти.
Однако, как он подчеркивает, главное здесь, чтобы люди отдавали себе отчет в том, какие неразрешимые проблемы у них были раньше, и готовы были честно сказать себе, изменилось ли что-то с тех пор.
“Любовь и секс на фоне апокалипсиса”
Перед тем, как нырнуть с головой в омут старых отношений, надеясь, что они будут новыми, задайте себе вопрос, зачем вы это делаете. Потому что очень многое может пойти не так.
Давно знакомый человек, конечно, может принести в нашу жизнь определенное утешение, но, как отмечает Джудит Курянски, надежды на утешение могут быть безосновательны — особенно теперь, когда мы живем среди хаоса пандемии.
“Я называю это любовью и сексом на фоне апокалипсиса”, — говорит Курянски, которая изучает любовные отношения между людьми в период кризисов — природных бедствий или актов терроризма.
Она говорит, что это распространенная тенденция — восстанавливать связи со своей старой любовью из-за того, что кажется: нет никакого завтра.
Сейчас это происходящее в Афганистане, природные катастрофы, ковид — людям кажется, что они живут в эпоху грядущего Армагеддона. И им хочется вернуться к человеку, которого когда-то любили, рядом с которым чувствовали себя в безопасности.
Итак, попытайтесь как можно честнее ответить на этот вопрос: зачем вы хотите вернуться к своей старой любви?
Вы действительно тоскуете по старым отношениям и хотите приложить максимум усилий к тому, чтобы наладить их? Или вам просто хочется унять беспокойство и тревогу, возникающие из-за пугающих новостных заголовков? Если последнее — то воспринимайте это как предупреждающий об опасности звоночек.
Курянски рекомендует узнать мнение друзей и родственников о вашем желании возобновить старые отношения — еще до того, как вы сделаете первый шаг к такому возобновлению.
Многие наверняка отреагируют отрицательно, особенно если ваши отношения были разорваны скандально.
Однако ваша цель — не само мнение ваших близких. Их реакция может спустить вас на землю и напомнить, почему ваши старые отношения были настолько проблемными.
“Они вернут вам память о прежних днях, все те воспоминания”, — рассуждает Курянски.
Вам придется как-то справляться с этими воспоминаниями — и самым трудным будет обсуждение этого не с родными и друзьями, а с вашим бывшим или бывшей.
“Это был довольно трудный момент, который нам пришлось преодолеть, — вспоминает де Алайа. — Оставить всё прошлое в прошлом. У отношений так много истории, которая тянет вас назад. Но вы должны договориться, что с сегодняшнего дня ваши отношения будут двигаться вперед с помощью прощения, общения и ощущения того, что всё начинается заново, с чистого листа”.
Вероятно, многим из нас порой кажется, что мы тоскуем по прошлой любви, потерянной когда-то. Если мы подойдем к этому чувству реалистично и разумно, возможно, что-то хорошее из этого и получится. Но только в том случае, если оба человека будут на одной волне, если у них будет одинаковое понимание того, что потребуется для того возвращения.