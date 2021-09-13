Почему порой так хочется вернуться к старой любви и когда в этом есть смысл

“В том, что мы уже хорошо знакомы с человеком, с которым хотим вновь попробовать построить длительные отношения, есть много серьезных преимуществ”, — подчеркивает Майкл Макналти, консультант по семейным вопросам и психотерапевт из Готтманского института (Чикаго).

По словам специалистов, если при этом оба бывших испытывают интерес к восстановлению отношений, это может иметь положительный эффект — но при условии, что вы готовы действовать непредвзято, с учетом жизненного опыта прошедших лет и на волне взаимопонимания со своим партнером.

Жизнь в пандемию еще более ускорила такой процесс для некоторых: среди ужасных новостей, в одиночестве локдаунов, многие потянулись к своим бывшим, надеясь разжечь пламя старой любви (или хотя бы привязанности).

Кроме того, существует удивительная статистика , согласно которой 50% молодых пар расходятся, а потом снова восстанавливают отношения.

Однако восстановление прежних отношений может выглядеть весьма заманчиво и для кого-то даже превратиться в цель жизни — особенно когда перед нами примеры воссоединения, напоминающие историю из сказки.

Для многих людей возвращение к старой любви, к былому увлечению — одна из составных частей отношений . Эта часть может принести отрицательный результат (о таких неудачных возвращениях существует множество историй, которые вам при случае расскажут всезнающие подруги и друзья), а то и превратится в кошмар, когда ваш бывший (или бывшая) начнет вас настойчиво преследовать, навязываясь со своей идеей возобновить отношения.

Но, возможно, самая понятная причина того, почему люди настолько восхищены произошедшим, — воссоединение Лопес и Аффлека оказалось не просто очередной историей из разряда “звездные сплетни”. Похоже, Дженнифер и Бен опять любят друг друга.

Лопес и Аффлек — звездная пара Голливуда, поэтому таблоиды и “Твиттер” не могли пройти мимо и захлебнулись от восторга.

В начале этого лета, спустя 17 лет после разрыва, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь сошлись, что спровоцировало лавину ностальгических постов в соцсетях, обсуждение поворотов жизни гламурных звезд и появление всевозможной околокультурной аналитики.

Для некоторых это выглядит так: лучше вернуться к тому, о ком ты кое-что знаешь, чем начинать с тем, о ком ты не знаешь вообще ничего.

“[В этом случае] вы просто продолжаете с того места, на котором вы когда-то расстались”, — объясняет Джудит Курянски, сексолог и специалист по семейным отношениям, внештатный преподаватель психологии в колледже Тичерс Колумбийского университета (Нью-Йорк).

Но, возвращаясь к своему бывшему, вы, по крайней мере, знаете, чего ожидать и какими у вас были эти самые разногласия. Так что в этом смысле восстановление старых отношений может пройти гораздо легче, чем построение совершенно новых с человеком, которого вы пока знаете не очень хорошо.

И поэтому им хочется новых отношений. Или восстановления отношений со старой любовью. Однако для таких людей у Майкла Макналти есть совет: “Если вы состоите в отношениях и думаете о разрыве, будьте осторожны: по сути вы собираетесь заменить 69% одних “вечных разногласий” на 69% других”.

Некоторым парам становится просто трудно разговаривать друг с другом или вместе разрешать противоречия по ключевым проблемам их отношений. Они отходят друг от друга все дальше и дальше и начинают жить не как любовники или муж и жена, а как соседи по квартире.

Именно эти проблемы, то разгорающиеся, то затухающие, а не какое-то отдельное событие или отдельный громкий конфликт, — настоящий яд для отношений.

Даже у счастливых пар есть такие точки, поскольку в отношениях участвуют два разных человека с разными характерами и разными взглядами на окружающее.

По словам Макналти, у каждой пары существуют свои вечные разногласия — точки потенциальных конфликтов (таковыми могут быть совместное проживание, деньги, секс, дети, друзья, семья и так далее).

А вот еще один положительный момент в возвращении к прошлым отношениям: вы понимаете, что изменилось с тех пор, как вы расстались.

У вас нет такого преимущества, когда вы начинаете встречаться с новым знакомым — вы просто не знаете, как он менялся в течение времени, были ли это перемены к лучшему, повзрослел ли он.

В случае со старой любовью вы можете сравнить “тогда” и “теперь”. Курянски говорит, что одна из наиболее распространенных причин возобновления отношений такова: оба партнера чувствуют, что они повзрослели, стали более зрелыми как личность.



Виолетт де Айала из Майами, глава FemCity, организации, помогающей женщинам, публично рассказала о том, как в 2019 году она вновь вышла замуж за своего бывшего мужа.

“Когда мы снова начали встречаться, это было очень мило, поскольку мы знали друг друга, но кое-что в нас изменилось, — говорит она. — Пока мы жили порознь, мы оба поработали над собой в тех областях, которые в этом нуждались, так что во многом мы предстали друг перед другом обновленными”.

“Определенные элементы нашей личности, развившись, сделали процесс воссоединения прекрасным, хотя нам и пришлось преодолевать боль прошлого разрыва”, — добавляет она.

“Он больше не считает наши отношения чем-то само собой разумеющимся. Он начал дарить мне то, что имеет глубокий смысл. Теперь время от времени он напоминает о том, как любит и ценит меня. Раньше всего этого не было”.

Но даже если вы спустя долгое время вернулись к своему бывшему партнеру и увидели, что ничего не изменилось, что вся токсичность прежних отношений никуда не делась — понимание этого тоже дает вам определенные преимущества, поможет избежать повторения беды.

“Иногда, набравшись жизненного опыта и мудрости в других отношениях, люди думают: господи, ну теперь-то я, может быть, смогу преодолеть те препятствия, в которые мы уперлись когда-то”, — говорит Макналти.