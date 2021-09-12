"Золотого льва" Венецианского фестиваля получил фильм о нелегальных абортах

Картина “Событие” режиссера Одри Диван рассказывает о молодой француженке, которая пытается сделать аборт у себя в стране в начале 60-х годов. Спустя 60 лет после времени действия этого фильма, он оказался крайне актуальным в 2021 году — в связи с дебатами вокруг нового закона в Техасе, запретившего аборты после шести недель.

“Я создавала этот фильм со злостью, с желанием, своим животом, своими кишками, своим сердцем и своей головой”, — сказала Диван, получая “Золотого льва” на церемонии награждения, проходившей на острове Лидо.

Приз “Серебряный лев” за лучшую режиссуру также достался женщине — новозеландке Джейн Кэмпион, снявшей фильм “Сила собаки” с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстин Данст в главных ролях. По сюжету картины, молодая вдова становится жертвой истязаний со стороны фермера, разозленного тем, что она осмелилась выйти замуж за его брата.

А автором лучшего сценария жюри признало Мэгги Джилленхол за фильм “Незнакомая дочь” по одноименному роману итальянской писательницы Элены Ферранте. Этот фильм о загадочной женщине средних лет, посвященный балансу карьеры и семьи, также стал режиссерским дебютом американки Джилленхол, известной в первую очередь своей актерской карьерой.

Гран-при жюри получил фильм “Рука Бога” режиссера Паоло Соррентино, основанный на молодости самого режиссера и, по его утверждению, не имеющий отношения к одноименному знаменитому голу Диего Марадоны.

Лучшим актером был назван Джон Аркилла за роль репортера в криминальном триллере “На работе: пропавшие 8” режиссера Эрика Матти.

Приз за лучшую женскую роль вручили Пенелопе Крус, сыгравшей в фильме “Параллельные матери” Педро Альмодовара — о жизни трех матерей, родивших в один день.

Специальный приз жюри получил итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино за фильм “Дыра”, а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за роль в “Руке Бога” Соррентино.



