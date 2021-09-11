ФОТО | Известный эстонский бренд Ivo Nikkolo обновил имидж. Чем порадует новая осенне-зимняя коллекция?

O — это женственность и мягкость. Те же ключевые слова описывают суть нового бренда Ivo Nikkolo и создаваемой им одежды. Изящный дизайн знака O символизирует цельность и ставит перед собой цель воодушевить женщин с помощью моды.

“Мы хотим, чтобы одежда играла роль вспомогательных элементов, инструментов, с помощью которых женщины смогут каждый день в любой ситуации и на любом мероприятии чувствовать себя удобно и стильно одетой, не прикладывая чрезмерно много усилий для поиска подходящей одежды”, — так характеризует бренд Маргот Ваадерпасс, главный дизайнер Ivo Nikkolo.

Коллекция

Главный посыл новой осенне-зимней коллекции Ivo Nikkolo — важность баланса. Это то состояние, в котором мы больше всего хотим в данный момент находиться. “Нас вдохновляет женщина, живущая разнообразной жизнью, при этом сохраняющая баланс во всех своих занятиях. Чтобы создать коллекцию, которая вызовет всплеск эмоций и в то же время принесет умиротворение, мы при сборе идей совмещали разнонаправленные элементы, установки и действия”, — говорит Ваадерпасс.

Коллекция предлагает женщине простую одежду и аксессуары, которые можно легко комбинировать, создавая актуальный образ. “Наш дизайнерский почерк — современная женственность. Это достигается благодаря правильному выбору материалов. Мы отдаем предпочтение струящимся тканям, позволяющим создать сенсуальный силуэт. Одежда в стиле мягкой женственности очень комфортна в носке”, — добавила Ваадерпасс.

Основная цветовая гамма Ivo Nikkolo отличается умеренностью и нейтральностью, которые время от времени разбавляют яркие акценты. Благодаря этому предметы туалета легко комбинировать между собой.

Экологичность