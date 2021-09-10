Мода и стиль
10.09.2021, 16:15

Как выглядеть осенью дорого без особых затрат? Советы стилиста

 
Lenta.ru
Photo by Marina Kunova from Pexels
Стилист из Женевы раскрыла способ выглядеть дорого осенью без больших трат на одежду. Соответствующий ролик появился в ее YouTube-аккаунте, насчитывающем около миллиона подписчиков.

Блогерша Анна Бей (Anna Bey) дала подписчикам рекомендации по поводу покупки вещей для предстоящего холодного времени года. В первую очередь она предложила обратить внимание на пончо нейтральных оттенков, которые подойдут к наряду любого цвета. “Избегайте оборок и бахромы — они удешевляют вещь”, — добавила эксперт.

По словам стилиста, кожаные брюки и джинсы-скинни следует заменить штанами из шерсти, поскольку они лучше держат форму и не мнутся во время носки. Блогерша также посоветовала иметь в гардеробе черные сапоги на каблуке с заостренным носом, поскольку они визуально увеличивают длину ног.

В список Бей также попал длинный жилет, который, по ее мнению, идеально сочетается с платьями и водолазками. Кроме того, она порекомендовала приобрести классический светлый тренч. “Сейчас хорошие тренчи представлены не только в ассортименте люксовых, но и масс-маркетовых брендов”, — подчеркнула специалистка.

В заключение стилист напомнила, что дорого выглядит одежда светлых оттенков. По этой причине в гардеробе необходимо иметь несколько вещей бежевого, карамельного и белого цветов. “Обязательно купите бежевые облегающие брюки — это отличная замена скинни-джинсам”, — отметила она и добавила, что осень — это также подходящее время для покупки шарфа.

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