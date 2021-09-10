Как выглядеть осенью дорого без особых затрат? Советы стилиста

Блогерша Анна Бей (Anna Bey) дала подписчикам рекомендации по поводу покупки вещей для предстоящего холодного времени года. В первую очередь она предложила обратить внимание на пончо нейтральных оттенков, которые подойдут к наряду любого цвета. “Избегайте оборок и бахромы — они удешевляют вещь”, — добавила эксперт.

По словам стилиста, кожаные брюки и джинсы-скинни следует заменить штанами из шерсти, поскольку они лучше держат форму и не мнутся во время носки. Блогерша также посоветовала иметь в гардеробе черные сапоги на каблуке с заостренным носом, поскольку они визуально увеличивают длину ног.

В список Бей также попал длинный жилет, который, по ее мнению, идеально сочетается с платьями и водолазками. Кроме того, она порекомендовала приобрести классический светлый тренч. “Сейчас хорошие тренчи представлены не только в ассортименте люксовых, но и масс-маркетовых брендов”, — подчеркнула специалистка.

В заключение стилист напомнила, что дорого выглядит одежда светлых оттенков. По этой причине в гардеробе необходимо иметь несколько вещей бежевого, карамельного и белого цветов. “Обязательно купите бежевые облегающие брюки — это отличная замена скинни-джинсам”, — отметила она и добавила, что осень — это также подходящее время для покупки шарфа.