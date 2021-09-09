Красивая традиция! Молодожены из Эстонии в качестве свадебного подарка собрали пожертвования для животных из питомника

Так к нам обратились Вероника и Дмитрий, которые решили каждому гостю на свадьбе в качестве подарка сделать благотворительный браслет - lucky charm. Деньги, которые могли бы пойти на оплату свадебных расходов, были пожертвованы нуждающимся животным. Чтобы браслеты соответствовали торжественному случаю, мы обратились за помощью к ювелиру Helmelind, который с радостью подставил плечо животным приюта.

“Мы хотели совместить подарок гостям свадьбы с благотворительностью, потому что не хотели дарить бессмысленные вещи. Браслет показался хорошей идеей, потому что его могут носить как женщины, так и мужчины.

На празднике у гостей была также возможность сделать пожертвование для питомника самостоятельно. Позже от своего имени и всех гостей сделали перевод на банковский счет питомника. Всем очень понравилась эта идея“ — вдохновляют Вероника и Дмитрий и других последовать их примеру. Молодая пара собрала для животных приюта 504 евро.

Несколько дней спустя мы встретились с Марги и Каймо, которые также решили в свой день свадьбы сделать доброе дело.

Марги рассказывает: ” Наше уважение и забота о животных всегда была наравне с заботой о людях. Потому свадьба и благотворительность, естественно, были неразделимы. Мы попросили гостей вместо букетов цветов дарить вещи, которые пойдут на благотворительность в питомник. Также мы сделали красивую коробку для пожертвований, с фотографиями животных приюта и рассказами о том, почему и как они туда попали. Так как мы работаем в сфере медицины, мы хотели пожертвовать именно на лечение животных. Мы знаем, что прежде чем каждый любимец найдет свой настоящий дом, ему, как правило, требуется надлежащий уход за здоровьем и серьезная ветеринарная помощь. Рядом с коробкой для пожертвования был наш любимый пёс Байрон, которого мы взяли уже взрослым из приюта год назад. Более прекрасного члена семьи найти невозможно.

Вечером посчитали сумму пожертвований — 1050 евро! Неописуемо приятно было видеть, что и гости искренне были рады. Вместе — легче.”