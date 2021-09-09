Любите ходить на каблуках, но ноги быстро устают? Благодаря этому совету вы сможете носить каблуки хоть целый день!

А именно — женщина пользуется кремом с обезболивающим эффектом, который блокирует передачу болевых сигналов в мозг.

В то время как многие женщины совершенно обескуражены и говорят, что сами начнут пользоваться этим лайфхаком, есть и те, кто обеспокоен тем, что такая анестезия может оказать медвежью услугу.