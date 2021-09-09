09.09.2021, 10:27
Любите ходить на каблуках, но ноги быстро устают? Благодаря этому совету вы сможете носить каблуки хоть целый день!
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Всем женщинам знакома боль, которую доставляет красивая обувь на высоких каблуках. Одна из пользовательниц TikTok решила помочь подругам по несчастью и нашла гениальное решение, которое помогает избежать этого неудобства. На ее видео обратила внимание и редакция Naistekas.
А именно — женщина пользуется кремом с обезболивающим эффектом, который блокирует передачу болевых сигналов в мозг.
В то время как многие женщины совершенно обескуражены и говорят, что сами начнут пользоваться этим лайфхаком, есть и те, кто обеспокоен тем, что такая анестезия может оказать медвежью услугу.
Источник: Daily Mail