Почему мы постоянно недовольны своей внешностью?

К такому выводу пришла команда психологов и нейробиологов из Университета Англия Раскин (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Cortex.

Предыдущее исследование, проведенное той же группой ученых, показало, что восприятие человеком собственного тела так или иначе связано с интероцепцией — взаимодействием между центральной нервной системой (ЦНС) и внутренними органами.

В новом исследовании, призванном подробнее разобраться в этом вопросе, принимали участие 36 здоровых взрослых добровольцев, которых сначала подробно опросили по поводу того, как они воспринимают собственную внешность, стыдятся ли ее и беспокоятся ли о лишнем весе. Затем исследователи измерили у участников показатели интероцепции, то есть силу нейронных связей между внутренними органами, в первую очередь кишечником и сердцем, и головным мозгом. Эти сигналы обрабатываются и интерпретируются ЦНС на подсознательном уровне, постоянно снабжая мозг информацией о внутреннем состоянии нашего тела.

Выяснилось, что чем слабее реакция мозга на сигналы, поступающие от сердца и кишечника, тем сильнее у человека недовольство своей внешностью и беспокойство по поводу лишнего веса.

“Мы воспринимаем наше тело одновременно и изнутри, и снаружи — мы знаем, как выглядит наша кожа, руки, ноги, и в то же время мы чувствуем, насколько мы голодны или как часто бьется наше сердце во время физической нагрузки. Мозг непрерывно обрабатывает сигналы от внутренних органов, которые мы не осознаем, — пояснила ведущий автор исследования, профессор когнитивной нейробиологии Джейн Эспелл (Jane Aspell). — Но если у мозга снижена чувствительность к этим скрытым сигналам, повышается вероятность негативного отношения к собственной внешности. Возможно, это связано с тем, что в ситуации, когда связи с внутренними органами ослаблены, мозг начинает сильнее реагировать на внешние сигналы и то, как выглядит тело, становится более важным фактором самооценки”.

Как считают Эспелл и ее коллеги, сделанное ими открытие может иметь большое значение для людей, страдающих от постоянного недовольства собственной внешностью и связанных с этим состоянием психических проблем, в первую очередь расстройств пищевого поведения. Не исключено, что путем специального тренинга будет возможным сделать так, чтобы неосознанные сигналы от внутренних органов сделались осознанными и тем самым усилились, заставляя мозг обращать на них больше внимания.