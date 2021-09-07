ФОТО | 10 cамых актуальных моделей осенней обуви от стилиста и блогера RusDelfi

Сначала проверенные и не теряющие актуальности модели!

1. Оксфорды

Ботинки в мужском стиле удобны, добавляют образу строгость и устойчивость, а носить их можно с любой практически одеждой – разве что с трикотажными костюмами не подружатся.





2. Балетки

Актуальные балетки – не с круглым носом, без «милых» бантиков, зато можно посмотреть на модели с лентами – максимально похожие на настоящие пуанты.





3. Классические кроссовки

В этом году многие марки перевыпустили свои старые хиты, и в моде ретро модели! Смотрим на классический New balance 1500, Nike Air Jordan, Adidas Stan Smith.





4. Грубые ботинки

Высокие ботинки на шнуровке и с разными украшениями от цепей до крупных страз – и в плане сочетаний они демократичнее оксфордов.

В этом году в топ ворвались:

5. Лоферы на каблуке

Не надо думать, что обувь на каблуке совсем исчезла – вот лоферы в этом сезоне носим на каблуках. Каблук устойчивый, но обувь выглядит элегантно.

6. Кроссовки на платформе

Это тоже отсылка к ретро-моделям. Изабель Марант выпустила ремейк классических сникерсов на танкетке, почти одновременно такая модель вышла у Reebok.





7. Обувь с квадратным носом

Модный привет из 90-х. К ним иногда относятся с подозрением, но выглядят они очень стильно.

8. Клоги

Пожалуй, самый неоднозначный тренд. Сабо на крупной деревянной подошве можно выбрать как в классических оттенках кожи, так и в необычной фактуре: например, из искусственного меха!





И это не всё! Ещё остроносая обувь на тонком каблуке и высокие кеды. Ещё тракторная подошва, необычной формы каблуки, сапоги с голенищем-гармошкой и сапоги-трубы… На любой вкус!

Ещё больше про тренды грядущего сезона – в гайде «50 трендов осень-зима 2021/22», который можно купить по ссылке.

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Еще больше полезных советов по стилю — в блоге Екатерины Федяковой Wonderwoman и на ее канале “Что надеть сегодня”.

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