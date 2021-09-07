ВИДЕО | Лицом к лицу в первый раз. В Израиле разделили сросшихся затылками близнецов

Бывшие сиамские близнецы из Израиля смотрят друг на друга после перенесенной редкой операции по разделению в медицинском центре Сорока, Беэр-Шева, 5 сентября 2021 года. Годовалые девочки, имена которых не разглашаются в СМИ, родились соединенными затылками

SOROKA MEDICAL CENTRE / via REUTERS / Scanpix