Новоиспеченная мама Кейт Пентус-Розиманнус уже вернулась к работе в правительстве. Дома с ребенком остался муж

В комментарии журналу Pere ja kodu Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила свое возвращение к работе. Она также заявила, что ее муж Рейн Розиманнус останется дома с младенцем: “Папа останется дома, а другие члены семьи будут помогать мне. Я поняла, что это будет нелегко. Решение моего мужа остаться дома было самой важной гарантией того, что я смогу вернуться на пост министра финансов”.