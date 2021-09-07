Новоиспеченная мама Кейт Пентус-Розиманнус уже вернулась к работе в правительстве. Дома с ребенком остался муж
В комментарии журналу Pere ja kodu Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила свое возвращение к работе. Она также заявила, что ее муж Рейн Розиманнус останется дома с младенцем: “Папа останется дома, а другие члены семьи будут помогать мне. Я поняла, что это будет нелегко. Решение моего мужа остаться дома было самой важной гарантией того, что я смогу вернуться на пост министра финансов”.
Министр финансов проинформировала общественность об ожидании ребенка незадолго до Дня матери, а летом отправилась в отпуск по уходу за ребенком. Чета Розиманнус, которая вместе уже 22 года, объявила о рождении своего первого ребенка 10 августа и заявила, что молодой маме потребуется время, чтобы восстановиться, поэтому она планировала провести несколько недель наедине со своей семьей. “Невозможно описать это невероятное счастье словами. Да здравствует жизнь!” — радовались новоиспеченные родители.