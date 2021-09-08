Каждый третий человек страдает мизокинезией — что это?

Сам термин, означающий ненависть к мелким и повторяющимся движениям, еще не получил широкого распространения, однако, как выяснила группа канадских ученых под руководством психолога из Университета Британской Колумбии Сумита Джасвала (который собирается защищать докторскую диссертацию по этой теме), мизокинезии в той или иной степени может быть подвержен каждый третий человек.

“Мизокинезия — это сильная негативная или эмоциональная реакция при виде чьих-то незначительных и повторяющихся движений. К примеру, когда кто-то, не отдавая себе в этом отчета, шевелит рукой или ногой, — пишет в своей работе Джасвал. — Просто удивительно, что никто до сих пор не взялся с научной точки зрения исследовать это явление”.

Исследователи, решившие заполнить этот пробел в области психологии, провели серию экспериментов с участием более 4 тысяч добровольцев, чтобы выяснить, какое влияние оказывает на них это расстройство (хотя называть так это явление не совсем корректно) и в чем именно оно проявляется.

Ученые пришли к выводу, что мизокинезия часто (но не всегда) идет рука об руку с мизофонией — ненавистью к определенным повторяющимся звукам. К тому же этот феномен вызывает у всех разную реакцию — от легко раздражения при виде суеты вокруг до приступов ярости при малейшем намеке на назойливые движения.

“Страдающие мизокинезий испытывают негативные эмоции, такие как ярость, тревогу, отчаяние. Это состояние не позволяет им получать должного удовольствия от общения, работы или учебы, — поясняет коллега Джасвала по университету Тодд Хэнди. — Некоторые даже ограничивают из-за этого свою социальную жизнь”.

Сам Хэнди занялся исследованием мизокинезии после того, как подруга призналась ему, что сильно переживает, когда он в ее присутствии начинает делать суетливые движения.