05.09.2021, 10:20
Diesel представил разлагаемую джинсовую ткань(1)
Photo by Karolina Grabowska from Pexels
Diesel с Candiani анонсировал выпуск разлагаемой джинсовой ткани в рамках своей стратегии устойчивого развития, представив два новых метода создания пряжи, пишет Wonderzine.
Так, в технологии Coreva используется растительная пряжа, полученная из натурального каучука и заменяющая эластан, который получают из нефтепродуктов. В свою очередь, пряжа ткани Relast создана из остатков производства эластана, смешанного с сертифицированным органическим хлопком.
“Diesel постоянно ищет новые пути для внедрения более устойчивых и ответственных практик в рамках всей компании, — отметили представители бренда. — Relast позволяет создать уникальную альтернативу традиционному стрейчевому дениму, значительно сокращая количество воды, химикатов и выбросов, используемых в процессе производства”.
Новые материалы используются в осенне-зимней коллекции бренда.