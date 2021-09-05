Diesel представил разлагаемую джинсовую ткань

Так, в технологии Coreva используется растительная пряжа, полученная из натурального каучука и заменяющая эластан, который получают из нефтепродуктов. В свою очередь, пряжа ткани Relast создана из остатков производства эластана, смешанного с сертифицированным органическим хлопком.