ФОТО | Красочно и символично! Смотрите, какое неожиданное платье выбрала Керсти Кальюлайд для встречи в Кадриорге

Платье “Flora”, которое выбрала Керсти Кальюлайд, сшито из ткани с узором авторства эстонского художника Адамсона-Эрика 1962 года из юбилейной коллекции модного дома Lilli Jahilo, вдохновленной творчеством художника 50-х и 60-х годов XX века.

Это удобное платье-футболка с круглым вырезом, короткими рукавами и боковыми карманами, которые добавляют наряду практичности.

Керсти Кальюлайд скомбинировала платье с ярко-синими туфлями с острым носком, которые добавили образу “изюминку”.

Все больше и больше смелых модных решений

Кстати, в последнее время поклонники моды отмечают все более смелые модные решения, которые выбирает президент. Доказательством тому служит бирюзовый комбинезон от дизайнера Ану Ленсмент, в котором Керсти Кальюлайд появилась на приеме в Розовом саду. “Очень свежий и крутой цвет”, — прокомментировала Каролин Куусик, редактор отдела моды Anne & Stiil. “Богатая драпировка спереди добавляет женственности, а брючная часть — мужественности”.