Будущая первая леди Эстонии Сирье Карис: "Алар не будет принимать решение, пока во всем не разберется. Это подход ученого"

К настоящему времени (мы беседуем в среду утром, — ред.) вы уже привыкли к мысли, что ваш муж станет президентом Эстонии, а вы станете первой леди? Какие мысли приходили вам в голову за это время?

Теперь это немного уложилось в голове. Вчера я не видела мужа, но здесь уже были журналисты и камеры. Тогда мне было очень трудно говорить. Они уже знали, а я еще нет. Я следила за блогом Postimees, но он немного отставал.

Какие-то вещи для меня стали уже более понятны. Но, конечно, мы должны все обсудить, так как я мало что знаю. Пока я не до конца понимаю, в чем заключаются мои обязанности, но могу более или менее догадываться, что будут моменты и места, где я должна буду быть рядом с мужем. Но я от всего сердца хотела бы сохранить свою работу, для меня это принципиально.

Вы в первую очередь отпразднуете новую должность или поговорить?

Думаю, мы лучше все обсудим.

<...>

Вы и раньше появлялись на публике, но сейчас внимание к вам значительно возрастет. Вы готовы к этому?

Я не очень люблю внимание, я просто делаю свою работу, и делаю ее хорошо, потому что больше ничего не умею. Я занималась только музейной работой. Благодаря должности мужа мне доводилось бывать в обществе, например, королевы Швеции, и это, безусловно, не проблема. Благодаря своей работе я также принимала участие в национальных мероприятиях и приемах — так что это не совсем неизведанная для меня территория. Но я бы предпочла оставаться скромной.

<...>

Кто из предыдущих первых леди вам больше всего нравится?

Возможно, у нас есть что-то общее с супругой Леннарта Мери. Было крайне приятно, когда она написала мне, что очень рада. И сказала, что, если мне нужен совет и помощь, она всегда готова помочь. Возможно, помощь действительно понадобится! Она всегда была именно там, где должна была быть, и вела себя так, как должно.