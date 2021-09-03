Мода и стиль
03.09.2021, 08:50

ФОТО и ВИДЕО | Дизайнер эстонского бренда SOMA София Халлик запускает онлайн-курсы ювелирного мастерства

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Этой осенью дизайнер эстонского бренда ювелирных украшений SOMA Jewellery София Халлик запускает онлайн-курсы, которые позволят на практике познакомиться с различными ювелирными техниками, не выходя из дома. Первым станет доступен курс золочения сусальным золотом и серебром.

“Многие считают, что золочение — это очень сложный процесс, доступный
узкому кругу мастеров. Однако это не совсем так. Золочение может быть доступно и неподготовленному человеку. Для этого был создан онлайн-курс, в рамках которого каждый желающий сможет не только создать пару сережек своими руками, но и ознакомиться с азами данной технологии”, — говорит Халлик.

В курс входит не только доступ к видеоматериалам с пошаговой видео-инструкцией, но и набор, который включает в себя все необходимые материалы для создания пары сережек в технике золочения. Дизайнер обещает, что по окончании курса участники смогут самостоятельно совершенствовать свое мастерство и наносить сусальное золото или серебро на различные поверхности (картины, элементы мебели и декора, украшения и т.д.).

На прохождение курса в среднем уходит около двух дней, с учетом подготовки поверхности и просыхания слоев клея и лака.

Узнать больше про курс можно на сайте бренда SOMA.

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