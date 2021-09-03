03.09.2021, 10:15
Disney начинает снимать фильм о Карле Лагерфельде
Benoit Tessier / Reuters / Scanpix
Стриминговый сервис Disney Plus начал съёмки сериала «Kaiser Karl» («Кайзер Карл»). Новый сериал будет биографическим произведением об одном из самых ярких дизайнеров современности — Карле Лагерфельде. Создатели сериала рассказывают, что сюжет будет основан на биографии кутюрье, которую написала журналистка Рафаэль Баке, пишет Womo.
События сериала начнутся с 1972 года, где будет рассказано про стремления Карла стать преемником Коко Шанель, про его отношения с Жаком де Башером и соперничестве с Пьером Берже.
Сериал покажет уникальный момент трансформации модной индустрии во Франции в семидесятые годы, олицетворённый в образе Карла Лагерфельда, — говорят представители Disney. — Нам также кажется, что история Лагерфельда до сих пор не получила должного внимания. Поэтому мы не можем дождаться момента, когда сможем поделиться ею с нашими зрителями.
Известно, что съемки пройдут во Франции, всего планируется 6 серий.