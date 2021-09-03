Disney начинает снимать фильм о Карле Лагерфельде

События сериала начнутся с 1972 года, где будет рассказано про стремления Карла стать преемником Коко Шанель, про его отношения с Жаком де Башером и соперничестве с Пьером Берже.

Сериал покажет уникальный момент трансформации модной индустрии во Франции в семидесятые годы, олицетворённый в образе Карла Лагерфельда, — говорят представители Disney. — Нам также кажется, что история Лагерфельда до сих пор не получила должного внимания. Поэтому мы не можем дождаться момента, когда сможем поделиться ею с нашими зрителями.