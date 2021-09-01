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01.09.2021, 14:57

Новая первая леди Эстонии Сирье Карис: "Я пока не знаю ничего о роли первой леди. Но я буду учиться"

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Alar ja Sirje Karis
Alar ja Sirje Karis
Foto: Rauno Volmar
В одном из своих первых интервью в качестве жены вновь избранного президента Эстонии Сирье Карис, директор Тартуского городского музея, поделилась с ERR первыми мыслями и эмоциями после избрания ее мужа Алара Кариса на роль главы государства.

Именно ей одной из первых новый президент Эстонии Алар Карис позвонил после заседания правительства. “Говорили с ним только что. Я сказала ему: “Приезжай уже домой”, и он обещал приехать в среду вечером. Тогда сможем поговорить и подумать, как жить дальше”, — рассказала супруга избранного президента корреcпонденту ERR.

“Я пока не знаю ничего о роли первой леди. Но мне расскажут, и я буду учиться. Но если честно, я бы хотела продолжить свою работу. Всё выяснится чуть позже”, — также призналась Сирье Карис.

При этом Сирье Карис добавила, что самая большая ценность для её мужа — это семья.

“Я думаю, что если человек ценит семью, то он ценит и народ, во главе которого он стоит. Ведь это тоже большая семья”, — сказала супруга избранного президента Эстонии.

Смотрите сюжет ERR полностью:

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