Новая первая леди Эстонии Сирье Карис: "Я пока не знаю ничего о роли первой леди. Но я буду учиться"

Именно ей одной из первых новый президент Эстонии Алар Карис позвонил после заседания правительства. “Говорили с ним только что. Я сказала ему: “Приезжай уже домой”, и он обещал приехать в среду вечером. Тогда сможем поговорить и подумать, как жить дальше”, — рассказала супруга избранного президента корреcпонденту ERR.

“Я пока не знаю ничего о роли первой леди. Но мне расскажут, и я буду учиться. Но если честно, я бы хотела продолжить свою работу. Всё выяснится чуть позже”, — также призналась Сирье Карис.

При этом Сирье Карис добавила, что самая большая ценность для её мужа — это семья.

“Я думаю, что если человек ценит семью, то он ценит и народ, во главе которого он стоит. Ведь это тоже большая семья”, — сказала супруга избранного президента Эстонии.

Смотрите сюжет ERR полностью: