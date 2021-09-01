10 фраз, которые я не сказала своему ребенку перед школой. А зря

“Первое сентября, развеселый День знаний, праздник для детей и их родителей! Здесь мы поднимаем табличку “Сарказм”, потому что, конечно же, никакой это не праздник. А начало следующей серии триллера о школьной рутине с ранними подъемами, кучей уроков и внешкольных обязанностей.

Я из тех людей, которым школа никогда не была в радость. Я от нее уставала, когда в ней училась, устаю и сейчас, когда вожу в нее своего ребенка. Когда мы вели дочь в первый класс, мы были растеряны и неуклюже пытались взбодрить не только ее, но и себя.

И вот очередное 1 сентября. И я задумалась, что бы я сказала ребенку, если бы вела его в первый класс, обладая нынешним своим родительским опытом? Так вот, пожалуй, Макаренко, если бы он сейчас воскрес и узнал, что бы я сказала, сначала долго и с упоением бил бы меня по щекам тряпкой, а потом бы так же упоительно бессильно рыдал, забившись в угол. Потому что моя памятка первокласснику выглядела бы так, и говорила бы я это все голосом Дона Корлеоне:

1. Не гонись за хорошими оценками

Никакой ценности в них нет. Ты задаешь себе планку сам, внутренне, а не строкой оценок в журнале.

2. Ты не обязана ни с кем дружить, достаточно быть приветливой

Да, книжки о школьной дружбе - прекрасны. Но может так случиться, что “твоего” человека в этом коллективе просто нет. Не огорчайся, все впереди!

3. В школе уже нет “милых деток”

Ты попадаешь в коллектив, в котором собрались уже полноценные, хотя и все еще растущие личности. Коллектив этот пройдет почти полным составом 11 школьных лет. И сильные личности почувствуют это сразу. С первого дня начнется выстраивание отношений. Постарайся вписаться в коллектив достойно. Не давай себя в обиду.

4. Не вступай в отношения травли

Если в коллективе сложилась такая ситуация - не будь в составе стада, которое топчет ногами того, кто слабее. И расскажи об этой ситуации мне. Я найду правильного взрослого в школе, чтобы ее искоренить.

5. Никто не может смеяться над тобой и унижать. Особенно учитель

Вот наша учительница в младших классах считала себя преемницей Петросяна и очень любила прилюдное высмеивание ошибок, и вообще прилюдное высмеивание. Так вот это - неправильно!

6. Учитель - не беспрекословный авторитет