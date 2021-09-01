Какой телефон купить первокласснику, а какой — студенту? Разбираемся с экспертом из Эстонии

Будь это малыш или подросток, покупку телефона для любого ребенка нужно тщательно обдумать. Менеджер Elisa по продукции Кирилл Шапошников объясняет критерии, на которые следует обращать внимание при выборе телефона, и приводит конкретные достойные модели.

Первый класс, первый телефон

Многие первоклассники впервые получают и первый собственный телефон для того, чтобы родители могли всегда связаться с ребенком, который теперь проводит больше времени вне дома, да и сам ребенок мог сразу позвонить маме или папе при возникновении проблемы.

Менеджер по продукции отметил, что при выборе первого телефона для малыша нужно задуматься о том, насколько он уже самостоятелен и какую пользу этот телефон принесет ему и родителям. “Уже довольно часто первым телефоном становится недорогой смартфон, но если родители считают, что ребенку еще рано иметь такое серьезное устройство, то можно выбрать и классический кнопочный вариант. Ребенок все равно будет на связи, просто не будет отвлекаться на некоторые другие функции”, пояснил Кирилл Шапошников.

Он также советует не рисковать и купить недорогой первый телефон, поскольку ребенок может где-то забыть аппарат, уронить его на землю или в стакан с соком. Нельзя забывать и о том, что первоклассник еще вряд ли сможет извлечь максимальную пользу из современнейшего модуля камер и прочей мощной начинки дорогого смартфона.

Что касается конкретных моделей, то Кирилл Шапошников советует обратить внимание на бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02S или очень выгодный кнопочный аппарат Nokia 105.

Для первоклассника не обязательно покупать именно телефон — можно выбрать и детские смарт-часы. Такой гаджет понравится не только малышу, ведь благодаря услуге Põnniradar родители могут в любое время узнать, где находится ребенок, пообщаться с ним и понять, куда он направляется.

Ученику основной школы нужно больше