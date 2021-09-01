Какой телефон купить первокласснику, а какой — студенту? Разбираемся с экспертом из Эстонии
Будь это малыш или подросток, покупку телефона для любого ребенка нужно тщательно обдумать. Менеджер Elisa по продукции Кирилл Шапошников объясняет критерии, на которые следует обращать внимание при выборе телефона, и приводит конкретные достойные модели.
Первый класс, первый телефон
Многие первоклассники впервые получают и первый собственный телефон для того, чтобы родители могли всегда связаться с ребенком, который теперь проводит больше времени вне дома, да и сам ребенок мог сразу позвонить маме или папе при возникновении проблемы.
Менеджер по продукции отметил, что при выборе первого телефона для малыша нужно задуматься о том, насколько он уже самостоятелен и какую пользу этот телефон принесет ему и родителям. “Уже довольно часто первым телефоном становится недорогой смартфон, но если родители считают, что ребенку еще рано иметь такое серьезное устройство, то можно выбрать и классический кнопочный вариант. Ребенок все равно будет на связи, просто не будет отвлекаться на некоторые другие функции”, пояснил Кирилл Шапошников.
Он также советует не рисковать и купить недорогой первый телефон, поскольку ребенок может где-то забыть аппарат, уронить его на землю или в стакан с соком. Нельзя забывать и о том, что первоклассник еще вряд ли сможет извлечь максимальную пользу из современнейшего модуля камер и прочей мощной начинки дорогого смартфона.
Что касается конкретных моделей, то Кирилл Шапошников советует обратить внимание на бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02S или очень выгодный кнопочный аппарат Nokia 105.
Для первоклассника не обязательно покупать именно телефон — можно выбрать и детские смарт-часы. Такой гаджет понравится не только малышу, ведь благодаря услуге Põnniradar родители могут в любое время узнать, где находится ребенок, пообщаться с ним и понять, куда он направляется.
Ученику основной школы нужно больше
Менеджер по продукции советует выбирать телефон для ученика основной школы, прислушиваясь к предпочтениям ребенка. “Дети постарше уже способны довольно точно объяснить, что и почему они хотят делать с новым телефоном”, — пояснил он, добавив, что лучше не выходить за рамки первоначального бюджета.
“В каждом ценовом сегменте найдутся телефоны, удовлетворяющие разные потребности. Например, если ребенку нравится фотографировать, для него можно выбрать аппарат с отличным модулем камер. Существуют и модели, подходящие юным геймерам”, — объясняет Кирилл Шапошников.
Ориентировочная цена телефона для ученика основной школы — от 300 до 400 евро, но при необходимости можно отдать предпочтение более дешевому или дорогому устройству. Он отметил, что за вполне разумную сумму 350 евро уже можно приобрести довольно мощный аппарат.
В этом насыщенном ценовом сегменте можно порекомендовать десятки замечательных моделей, например отличным выбором станет смартфон OnePlus Nord CE, он достаточно мощен для игр, у него прекрасная камера и поддержка новейших сетей 5G. Юного фотографа скорее заинтересует Samsung Galaxy A52, получающий высокие оценки в тестах смартфонных камер.
Не будем забывать и о новом производителе смартфонов — компании Poco, чей аппарат F3 недорог, но при этом он удобнее для игр по сравнению со многими дорогостоящими моделями.
Гимназисту — нечто особенное
Среднестатистический гимназист вполне оправданно ожидает большего от своего смартфона, чем ученик основной школы.
“Подростки на пороге взрослой жизни обычно уже точно знают, чем они хотят заниматься. Если гимназист любит фотографировать и продвигать себя в социальных сетях, то ему нужен продвинутый смартфон”, пояснил менеджер по продукции. “В этом возрасте хочется исследовать весь мир и наслаждаться новой свободой, поэтому особенно полезен телефон с емким аккумулятором, чтобы подросток не был ограничен в своих передвижениях”.
Для гимназистов обычно выбирают телефоны в ценовом сегменте 400-600 евро, причем вместо новейшей модели часто есть смысл купить со скидкой флагман предыдущего поколения, поскольку по мощности он будет мало уступать дорогим новинкам.
Хорошие примеры: iPhone SE (2020) и Samsung Galaxy S20. Это модели предыдущего поколения, но по функциональности они практически не отличаются от своих собратьев, поступивших в продажу в последние месяцы. Небольшой экран iPhone SE в сочетании с особенностями операционной системы iOS — залог более длительной работы без подзарядки.
Интересной альтернативой этим моделям может стать смартфон Sony, поскольку этот производитель всегда использует наилучшие модули камер. Поэтому интересующегося фотографированием подростка можно порадовать смартфоном Sony Xperia 10 III.
Подарок новому студенту
По недавно сложившейся традиции родители делают последний подарок в виде смартфона повзрослевшему ребенку, поступившему в университет. Менеджер по продукции отмечает, что в таком случае предпочтение отдается дорогому и мощному аппарату, который останется актуальным еще многие годы.
Такому покупателю следует обратить внимание на флагманы этого года от известных производителей. Например: iPhone 12 или Samsung Galaxy S21. Существуют и более мощные версии этих моделей, но даже такие “базовые” флагманы несомненно превосходят по функциональности типичные телефоны школьников.
Лучше не откладывать покупку
В связи с глобальным дефицитом микросхем для производства всевозможной электроники, в том числе мобильных телефонов, задержки поставок различных гаджетов уже коснулись и Эстонии. Поэтому популярных моделей телефонов может и не хватить всем желающим. Выбрав сейчас подходящий аппарат, купите его без промедления, поскольку осенью возрастает спрос на новые смартфоны.