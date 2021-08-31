Мода и стиль
31.08.2021, 13:40

7 вещей, в которых будут ходить все скандинавские модницы этой осенью

 
Photo by Mikhail Nilov from Pexels
Хотя Эстония не входит в число скандинавских стран, вкусы нордических модниц зачастую оказываются близки местным поклонницам стиля. Так что собирая осенний гардероб, мы обратили свой взгляд на образы, в которых в августе появились на Неделе моды в Копенгагене местные представительницы стритстайла.

Как пишет Vogue, в этом году сезон скандинавской моды весьма богат на свежие сочетания и необычные комбинации — так, улицы Копенгагена в августе пестрили платьями с пайетками и ковбойскими шляпами, брюками на шнуровке и топами-"шторками". Из всего многообразия мы выбрали семь универсальных предметов одежды, которые впишутся в любой стиль и будут актуальны не один сезон.

Вместительная сумка


Жилет на пуговицах


Кожаные штаны



Объемный пиджак



Прямые джинсы

Непромокаемый тренч


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