7 вещей, в которых будут ходить все скандинавские модницы этой осенью

Как пишет Vogue, в этом году сезон скандинавской моды весьма богат на свежие сочетания и необычные комбинации — так, улицы Копенгагена в августе пестрили платьями с пайетками и ковбойскими шляпами, брюками на шнуровке и топами-"шторками". Из всего многообразия мы выбрали семь универсальных предметов одежды, которые впишутся в любой стиль и будут актуальны не один сезон.