31.08.2021, 13:40
7 вещей, в которых будут ходить все скандинавские модницы этой осенью
Photo by Mikhail Nilov from Pexels
Хотя Эстония не входит в число скандинавских стран, вкусы нордических модниц зачастую оказываются близки местным поклонницам стиля. Так что собирая осенний гардероб, мы обратили свой взгляд на образы, в которых в августе появились на Неделе моды в Копенгагене местные представительницы стритстайла.
Как пишет Vogue, в этом году сезон скандинавской моды весьма богат на свежие сочетания и необычные комбинации — так, улицы Копенгагена в августе пестрили платьями с пайетками и ковбойскими шляпами, брюками на шнуровке и топами-"шторками". Из всего многообразия мы выбрали семь универсальных предметов одежды, которые впишутся в любой стиль и будут актуальны не один сезон.