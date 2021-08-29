Анне Вески рассказала историю своей знаменитой прически: "Это была чистая случайность!"

Эта уникальная прическа была создана парикмахером и гримером Анне — Ынне Руди — около десяти лет назад для съемок на обложку журнала Pere ja Kodu. “Это была чистая случайность, но мы сразу поняли, что она очень мне идет! Это настолько хорошая прическа, что она держится три дня”. Анне признается, что создание этой прически занимает три часа, и сама она с ней справиться не может.