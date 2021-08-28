Риск аутизма у детей связали с интервалом между беременностями

Перейра и его коллеги проанализировали данные о более чем 925 тысячах детей, родившихся в Дании, Финляндии и Швеции в период с 1998 по 2007 годы. 9302 детям позже был поставлен диагноз «расстройство аутистического спектра» (РАС).

В результате выяснилось, что у младших братьев или сестер детей с аутизмом меньше вероятность тоже получить такой диагноз, если они были зачаты спустя 30-39 месяцев. Самый оптимальный интервал между беременностями в этом случае составляет 35 месяцев (около трех лет).

Согласно расчетам, соблюдение промежутка в два с половиной - три года между беременностями потенциально предотвратило 5% случаев РАС в Дании, 8% - в Финляндии и 9% - в Швеции. При этом более короткие и более длинные интервалы существенно повышают риск РАС у младших детей. Так, в случае, когда новое зачатие наступило уже через три месяца после рождения ребенка с аутизмом, шансы на аналогичный диагноз у его младшего брата или сестры повышены на 50%. Если же интервал между беременностями составил пять лет, этот риск повышен на 24%. Биологические причины, лежащие в основе обнаруженного эффекта, пока не ясны.