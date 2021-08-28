До румяной корочки: 5 рецептов необычной выпечки из обычных яблок

Иногда на завтрак хочется побаловать близких чем-то необычным. И тогда на смену привычной овсяной каше или яичнице может прийти, например, этот пирог. Готовится он очень просто, а производит впечатление настоящего праздничного завтрака. ⠀

Выпекать 1 час 15 минут в разогретой до 220°С духовке до образования золотистой корочки и остудить, не вынимая, минимум 1 час.

Раскатать остатки теста и накрыть ими пирог сверху, соединить концы. Вырезать небольшой круг в центре или сделать крестообразный надрез для выхода пара.

Смешать сахар, корицу и оставшиеся 1/4 муки и соединить с яблоками. ⠀

Очистить яблоки и порезать кубиками 1,5-2 см, полить лимонным соком, чтобы не потемнели.

Большую — раскатать на присыпанной мукой поверхности, переложить в форму для запекания. Обрезать излишки теста, оставив края выше формы на 1-1,5 см, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник до замерзания (минимум на 30 минут).

Разделить тесто на 2 части, одна чуть больше другой, меньшую — положить в пищевую пленку и убрать в холодильник.

Влить ледяную воду по 1 ст. л. за раз. Каждый раз слегка перемешивать вилкой. Тесто должно слегка склеиваться.

Сегодня праздничный стол любого американца невозможно представить без яблочного пирога. Попробуйте приготовить изумительный пирог по рецепту из Новой Англии (регион на северо-востоке США) с вермонтским сырным тестом.

Приготовление:

Размять бананы, добавить яйца и перемешать.

Сметану смешать с содой и влить в бананово-яичную смесь.

Всыпать корицу и овсяные хлопья и как следует вымешать.

Яблоки очистить от сердцевинок, нарезать кусочками 2-2,5 см и добавить в тесто.

Измельчить, но не сильно, орехи, добавить в тесто и еще раз перемешать.

Выложить тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки.

Выпекать в разогретой до 190°С духовке до румяной корочки, затем выключить духовку и дать пирогу остыть.

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Яблочный клафути

Это яблочное чудо, иначе не скажешь, по рецепту Джулии Чайлд — американского шеф-повара французской кухни. Именно ее книги произвели настоящую кулинарную революцию в США. Клафути — это нечто среднее между пирогом и запеканкой, в оригинальном рецепте — с вишней. Но в Нью-Йорке вишни не найти. На этот случай у Джулии Чайлд предусмотрены альтернативы: яблоки, персики, сливы, ежевика или голубика. Предлагаем вам яблочный вариант клафути.

Ингредиенты: ⠀

Для теста

1 стакан молока

1/3 стакана сахара

3 яйца

1 ст. л. ванильного экстракта

1/8 ч. л. соли

1/2 стакана муки (лучше овсяной, но можно и обычной)

сливочное/кокосовое масло для смазывания формы

Для начинки

3 стакана порезанных яблок (5-6 средних плодов)

1/4 стакана кальвадоса, темного рома или коньяка

1/3 стакана сахара

Приготовление:

Яблоки очистить от шкурок, нарезать кубиками размером с вишню и на 30 минут замариновать в 1/3 стакана сахара и алкоголе.

Положить ингредиенты для теста в блендер и взбить в течение минуты (можно венчиком).

Смазать маслом глубокую форму, влить на дно слой теста 0,5 см и поставить ее на 1-2 минуты в разогретую до 175°С духовку, чтобы тесто схватилось.

Выложить яблоки с соусом, залить остатками теста и запекать до готовности (клафути должен подняться и подрумяниться, а нож — выходить сухим).

Подавать теплым, можно с шариком мороженого.

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Пряная шарлотка

Добавьте перчинку в знакомое с детства блюдо и наслаждайтесь новой палитрой вкуса, которая появится у шарлотки.

Ингредиенты: