Родившуюся при эвакуации из Кабула девочку назвали в честь самолета ВВС США

Родители решили назвать девочку, появившуюся на свет во время эвакуационного рейса из Афганистана на американскую авиабазу Рамштайн в Германии (земля Рейнланд-Пфальц), в честь военно-транспортного самолета ВВС США C-17, который вывез ее мать из Кабула. Об этом в среду, 25 августа, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

По его словам, малышке дали имя Рич (Reach, охват. — Ред.) — как позывной этого самолета. “Как вы можете себе представить — как пилот ВВС — я мечтаю, чтобы ребенок по имени Рич вырос, получил гражданство США, а также чтобы она (позднее) летала на истребителях ВВС США”, — сказал Тод Уолтерс по видеосвязи из Пентагона.

The top US general in Europe said a baby girl that had been born on a US C-17 military aircraft to Afghan evacuee parents has been named Reach for the call sign of the aircraft. https://t.co/YYXo6aSbhR — CNN (@CNN) August 25, 2021

Рич появилась на свет через несколько минут после приземления в Германии

Рич появилась на свет 21 августа. Схватки у ее матери начались еще в воздухе, ребенок родился в грузовом отсеке машины через несколько минут после приземления. Девочку и мать доставили в военный госпиталь США в Ландштуле (Рейнланд-Пфальц). Между тем стало известно, что за минувшую неделю у эвакуированных афганок там появились на свет еще два ребенка.

Эвакуация из Афганистана

Целый ряд государств продолжает эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана после захвата там власти радикальным исламистским движением “Талибан”. Белый дом 25 августа сообщил, что всего из страны с 14 августа было вывезено более 82 300 граждан Афганистана, США и других государств на военно-транспортных самолетах американцев и их союзников, а также на международных и частных рейсах.