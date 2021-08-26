Время "рыжих": пять оригинальных рецептов с лисичками(1)
Запеченный бри с лисичками и молодой капустой
Ингредиенты:
Сыр бри — 1 шт.
Свежие лисички — 50 г
Капуста молодая — 50 г
Мука — 1 стакан
Яйцо — 1 шт.
Панировка из белого хлеба — по вкусу
Оливковое масло — по вкусу
Чеснок/тимьян — по вкусу
Куриный бульон — 300 мл
Приготовление:
Молодую капусту нарезаем соломкой и бланшируем ее в курином бульоне. Сыр бри обваливаем в муке, затем в яйце, потом в панировке из белого хлеба и жарим на сковороде 8 минут. Лисички промываем, высушиваем и обжариваем на оливковом масле с чесноком и тимьяном. Выкладываем сыр бри в центр тарелки, затем молодую капусту и лисички по кругу.
Ризотто с лисичками
Ингредиенты:
Лисички свежие — 300 г
Рис арборио -200 г
Репчатый лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зуб.
Овощной бульон — 0,8 л
Шафран — 6 ниточек (можно обойтись без него)
Масло сливочное — 50 г
Масло оливковое — 2 ст.л.
Вино белое сухое — 80 мл
Сливки 35% жирности — 70 мл
Соль — по вкусу
Пармезан — 30 г
Петрушка — несколько веточек
Приготовление:
Чеснок измельчаем, репчатый лук нарезаем кубиками. На сковороде нагреваем сливочное и оливковое масла. На среднем огне обжариваем лук и чеснок около 5 минут. Добавляем в к ним грибы и готовим еще около 5-7 минут. Затем кладем рис. Промывать рис не нужно, так как вымоется крахмал, необходимый для приготовления ризотто нужной консистенции.
Помешиваем ингредиенты, пока рис не впитает все масло, добавляем шафран и вливаем вино. Готовим блюдо дальше, пока не испарится вино. Затем небольшими порциями добавляем горячий бульон. Когда рис впитает большую часть бульона и будет готов, добавляем тертый пармезан, сливки, соль и нарезанную зелень, все хорошо перемешиваем. Снимаем сковороду с плиты, накрываем крышкой и оставляем на пару минут. Подаем горячим.
Террин из курицы с лисичками
Ингредиенты:
Филе куриное — 800 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Лисички — 300 г
Лук репчатый — 1 шт.
Лук зеленый — 1 пучок
Специи — по вкусу
Приготовление:
Мясо курицы перемалываем в однородную массу с репчатым луком. Добавляем мелконарезанный зеленый лук, грибы, специи, сырое яйцо. По желанию можно добавить в фарш смоченную булочку. Фарш выкладываем в форму и помещаем в другую форму, наполненную водой. Ставим в духовку и запекаем 1 час при температуре 180 градусов.
Жульен с лисичками
Ингредиенты:
Лисички — 300 г
Лук — 1 шт.
Мука — 1,5 ч.л.
Сметана/жирные сливки — 2 ст.л.
Тертый твердый сыр — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Предварительно чистим лисички, режем их и на время уберем в сторону. Чистим луковицу, мелко шинкуем и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем к луку лисички и обжариваем до полного испарения жидкости.
Затем кладем к ним сметану или сливки и оставляем на огне тушиться 5-7 минут. После того как сметанно-грибная масса потушилась, всыпаем в нее муку и тушим еще пару-тройку минут. Разогреваем духовку до 200 градусов, раскладываем жульен по кокотницам, посыпаем тертым сыром и ставим в духовку минут на 7, пока сыр на расплавится.
Тыквенный суп с лисичками
Ингредиенты:
Лисички — 450 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 3 зуб.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Тыква — 150 г
Сушеный имбирь — 1/8 ч.л.
Сушеный кумин (зира) — 1/8 ч. л.
Черный перец — 1/4 ч. л.
Корица -1 щепотка
Душистый перец — 1 щепотка
Соль — 1/2 ч. л.
Кайенский перец — 1/2 ч.л.
Вода — 1 л.
Джин — 2 ч.л.
Сливки — 120 мл
Сухое белое вино — 60 мл
Приготовление:
Разогреваем большую сковороду на среднем огне. Растапливаем сливочное масло, добавляем лук и жарим до золотистого цвета. Добавляем чеснок и немного грибов, готовим в течении нескольких минут. Откладываем зажарку в сторону.
В кастрюлю кладем тыкву, нарезанную кубиками, оставшиеся лисички, соль, перец и специи. Тушим до смягчения тыквы. Добавляем воду, джин и белое вино. Варим на медленном огне еще 5-10 минут. Перемешиваем суп миксером и добавляем сливки, затем солим и перчим.