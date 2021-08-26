Время "рыжих": пять оригинальных рецептов с лисичками

Запеченный бри с лисичками и молодой капустой

Ингредиенты:

Сыр бри — 1 шт.

Свежие лисички — 50 г

Капуста молодая — 50 г

Мука — 1 стакан

Яйцо — 1 шт.

Панировка из белого хлеба — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Чеснок/тимьян — по вкусу

Куриный бульон — 300 мл

Приготовление:

Молодую капусту нарезаем соломкой и бланшируем ее в курином бульоне. Сыр бри обваливаем в муке, затем в яйце, потом в панировке из белого хлеба и жарим на сковороде 8 минут. Лисички промываем, высушиваем и обжариваем на оливковом масле с чесноком и тимьяном. Выкладываем сыр бри в центр тарелки, затем молодую капусту и лисички по кругу.

Ризотто с лисичками

Ингредиенты:

Лисички свежие — 300 г

Рис арборио -200 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зуб.

Овощной бульон — 0,8 л

Шафран — 6 ниточек (можно обойтись без него)

Масло сливочное — 50 г

Масло оливковое — 2 ст.л.

Вино белое сухое — 80 мл

Сливки 35% жирности — 70 мл

Соль — по вкусу

Пармезан — 30 г

Петрушка — несколько веточек

Приготовление:

Чеснок измельчаем, репчатый лук нарезаем кубиками. На сковороде нагреваем сливочное и оливковое масла. На среднем огне обжариваем лук и чеснок около 5 минут. Добавляем в к ним грибы и готовим еще около 5-7 минут. Затем кладем рис. Промывать рис не нужно, так как вымоется крахмал, необходимый для приготовления ризотто нужной консистенции.

Помешиваем ингредиенты, пока рис не впитает все масло, добавляем шафран и вливаем вино. Готовим блюдо дальше, пока не испарится вино. Затем небольшими порциями добавляем горячий бульон. Когда рис впитает большую часть бульона и будет готов, добавляем тертый пармезан, сливки, соль и нарезанную зелень, все хорошо перемешиваем. Снимаем сковороду с плиты, накрываем крышкой и оставляем на пару минут. Подаем горячим.

Террин из курицы с лисичками

Ингредиенты:

Филе куриное — 800 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Лисички — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Лук зеленый — 1 пучок

Специи — по вкусу

Приготовление: