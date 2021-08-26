Женщина взяла 1000 уроков вождения и не смогла получить водительские права

Изабель Стедман впервые села за руль в 17 лет. С тех пор женщина посетила более 1000 уроков вождения, но так и не смогла сдать экзамен. Причина ее неудач заключается в том, что она очень нервничает на перекрестках с круговым движением и даже иногда теряет сознание от страха. В одном из таких случаев инструктору пришлось схватить руль, чтобы избежать аварии.

За прошедшие 30 лет Стедман потратила 10 тысяч фунтов на инструкторов по вождению, но так и не совладала со стрессом. “Я не знаю, почему это происходит. Каждый раз я начинаю так сильно нервничать, что мой мозг отключается на несколько секунд”, — рассказала женщина.

Стедман по-прежнему надеется получить возможность управлять автомобилем, однако пока страх берет над ней верх. У ее детей, которые тоже готовятся к получению прав, подобных проблем с вождением нет.

Ранее стало известно, что другой житель Великобритании сдал теоретический экзамен по вождению только с 158-й попытки. Теперь для получения прав ему осталось пройти практическую часть испытания.