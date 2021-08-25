Мода и стиль
25.08.2021, 16:00

“Складки по бокам”: кому стоит опасаться вещей с разрезами на талии

 
Фото автора cottonbro: Pexels
Разрезы на талии покорили подиумы главных модных домов и стали неотъемлемой частью гардероба знаменитостей. Однако такие вещи подойдут далеко не всем. “Газета.Ru” вместе со стилистом выяснила, почему стоит обратить внимание на этот тренд.

Тренд на разрезы на талии достиг своего апогея. Тенденция начала набирать обороты в сезоне “Осень-зима 2020” и продолжила в “Весна-лето 2021” и “Осень-зима 2021”.

Например, Off-White уже не в одной коллекции сделал с платья с круглыми разрезами на талии. Этим летом, по мнению креативного директора бренда Вирджила Абло, стоит выбирать подобные модели длины миди с асимметричным силуэтом и сборками. MSGM и Fendi делают геометричные вырезы на трикотажных платьях, а Boss и Gabriela Hearst предлагают дырявить легкие коктейльные вариации из атласной ткани.

Помимо разрезов на платьях модные дома делают большие и маленькие дырки и на вещах из трикотажа. Prada, Jonathan Simkhai, Burberry и Chloé порезали свитера, топы и рубашки, H&M и Mugler пиджаки, а Sacai и Christopher esber юбки.

Похоже, что звезды и инфлюенсеры без ума от разрезов на талии. Этим летом стильные решения предложили Ким Кардашьян и Белла Хадид.

Первая отправилось в платье бренда Barragán Amarre с разрезами на талии на экскурсию в Ватикан. Кстати, в сети не поняли выбора столь откровенного наряда для посещения священного места, но никто не отрицал, что вещь на фигуре Ким “песочные часы” сидела идеально.

А Белла появилась в Париже в брюках Carrie от I.Am.Gia на завышенной талии и с вырезами в виде капли на нижней части живота. Поклонникам модели настолько понравился ее образ, что они тут же раскупили товар.

Ванесса Хадженс в качестве лука на светскую тусовку выбрала платье от Cult Gaia. Правда, оно скорее напоминало топ и юбку, настолько экстремальными были разрезы. Дуа Липа и Алессандра Амбросио влюбились в одно и то же платье Monot и с удовольствием постили в нем фото в Instagram.

Кендалл Дженнер, тем временем, продемонстрировала модный вариант в рекламной кампании Versace “Весна 2021”, позируя в бюстье, украшенном камнями, и тонкой асимметричной юбке-миди с вырезом на тазовых костях.

Конечно, ни один вызывающий тренд не может быть устоявшимся, если в нем не выйдет Рианна. А это певица сделала еще в мае, отправляясь на ужин в ресторане Nobu в белом трикотажном топе и соответствующей ему мини-юбке Maximilian с сексуальными разрезами.

Платформа Lyst провела исследование и заявила, что за последний месяц количество запросов на вещи с разрезами увеличилось на 39%, ну а самые продвинутые ищут сразу разрезы на талии — таких 23%.

Однако, по мнению стилиста Кати Панч, подобный тренд не будет тиражироваться еще несколько сезонов подряд. “В той или иной степени марки безусловно будут использовать этот прием. Возьмем, например, вечерние наряды. В этом году на премии “Оскар” было очень много платьев с вырезами на талии”, — говорит в беседе с “Газетой.Ru” модный эксперт.

Катя Панч предупредила, что разрезы с резинкой внутри могут натирать, а еще неудобно может быть тем, у кого есть “складки по бокам”. “Это все будет видно. Если человек комплексует по поводу них, то ему, конечно, не подойдет такой вариант”, — отметила стилист. Но если талия у девушки “хорошо выражена”, то подобные вещи будут сидеть отлично.

Брюки и платья с разрезами — это универсальные стилистические приемы, к которым не нужно подбирать что-то “обязывающее”. Стилист советует сочетать такие вещи и с кроссовками, и с босоножками, и с вьетнамками, и с сандалиями.

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