“Складки по бокам”: кому стоит опасаться вещей с разрезами на талии
Тренд на разрезы на талии достиг своего апогея. Тенденция начала набирать обороты в сезоне “Осень-зима 2020” и продолжила в “Весна-лето 2021” и “Осень-зима 2021”.
Например, Off-White уже не в одной коллекции сделал с платья с круглыми разрезами на талии. Этим летом, по мнению креативного директора бренда Вирджила Абло, стоит выбирать подобные модели длины миди с асимметричным силуэтом и сборками. MSGM и Fendi делают геометричные вырезы на трикотажных платьях, а Boss и Gabriela Hearst предлагают дырявить легкие коктейльные вариации из атласной ткани.
Помимо разрезов на платьях модные дома делают большие и маленькие дырки и на вещах из трикотажа. Prada, Jonathan Simkhai, Burberry и Chloé порезали свитера, топы и рубашки, H&M и Mugler пиджаки, а Sacai и Christopher esber юбки.
Похоже, что звезды и инфлюенсеры без ума от разрезов на талии. Этим летом стильные решения предложили Ким Кардашьян и Белла Хадид.
Первая отправилось в платье бренда Barragán Amarre с разрезами на талии на экскурсию в Ватикан. Кстати, в сети не поняли выбора столь откровенного наряда для посещения священного места, но никто не отрицал, что вещь на фигуре Ким “песочные часы” сидела идеально.
А Белла появилась в Париже в брюках Carrie от I.Am.Gia на завышенной талии и с вырезами в виде капли на нижней части живота. Поклонникам модели настолько понравился ее образ, что они тут же раскупили товар.
Ванесса Хадженс в качестве лука на светскую тусовку выбрала платье от Cult Gaia. Правда, оно скорее напоминало топ и юбку, настолько экстремальными были разрезы. Дуа Липа и Алессандра Амбросио влюбились в одно и то же платье Monot и с удовольствием постили в нем фото в Instagram.
Кендалл Дженнер, тем временем, продемонстрировала модный вариант в рекламной кампании Versace “Весна 2021”, позируя в бюстье, украшенном камнями, и тонкой асимметричной юбке-миди с вырезом на тазовых костях.
Конечно, ни один вызывающий тренд не может быть устоявшимся, если в нем не выйдет Рианна. А это певица сделала еще в мае, отправляясь на ужин в ресторане Nobu в белом трикотажном топе и соответствующей ему мини-юбке Maximilian с сексуальными разрезами.
Платформа Lyst провела исследование и заявила, что за последний месяц количество запросов на вещи с разрезами увеличилось на 39%, ну а самые продвинутые ищут сразу разрезы на талии — таких 23%.
Однако, по мнению стилиста Кати Панч, подобный тренд не будет тиражироваться еще несколько сезонов подряд. “В той или иной степени марки безусловно будут использовать этот прием. Возьмем, например, вечерние наряды. В этом году на премии “Оскар” было очень много платьев с вырезами на талии”, — говорит в беседе с “Газетой.Ru” модный эксперт.
Катя Панч предупредила, что разрезы с резинкой внутри могут натирать, а еще неудобно может быть тем, у кого есть “складки по бокам”. “Это все будет видно. Если человек комплексует по поводу них, то ему, конечно, не подойдет такой вариант”, — отметила стилист. Но если талия у девушки “хорошо выражена”, то подобные вещи будут сидеть отлично.
Брюки и платья с разрезами — это универсальные стилистические приемы, к которым не нужно подбирать что-то “обязывающее”. Стилист советует сочетать такие вещи и с кроссовками, и с босоножками, и с вьетнамками, и с сандалиями.