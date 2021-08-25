“Складки по бокам”: кому стоит опасаться вещей с разрезами на талии

Тренд на разрезы на талии достиг своего апогея. Тенденция начала набирать обороты в сезоне “Осень-зима 2020” и продолжила в “Весна-лето 2021” и “Осень-зима 2021”.

Например, Off-White уже не в одной коллекции сделал с платья с круглыми разрезами на талии. Этим летом, по мнению креативного директора бренда Вирджила Абло, стоит выбирать подобные модели длины миди с асимметричным силуэтом и сборками. MSGM и Fendi делают геометричные вырезы на трикотажных платьях, а Boss и Gabriela Hearst предлагают дырявить легкие коктейльные вариации из атласной ткани.

Помимо разрезов на платьях модные дома делают большие и маленькие дырки и на вещах из трикотажа. Prada, Jonathan Simkhai, Burberry и Chloé порезали свитера, топы и рубашки, H&M и Mugler пиджаки, а Sacai и Christopher esber юбки.

Похоже, что звезды и инфлюенсеры без ума от разрезов на талии. Этим летом стильные решения предложили Ким Кардашьян и Белла Хадид.

Первая отправилось в платье бренда Barragán Amarre с разрезами на талии на экскурсию в Ватикан. Кстати, в сети не поняли выбора столь откровенного наряда для посещения священного места, но никто не отрицал, что вещь на фигуре Ким “песочные часы” сидела идеально.

А Белла появилась в Париже в брюках Carrie от I.Am.Gia на завышенной талии и с вырезами в виде капли на нижней части живота. Поклонникам модели настолько понравился ее образ, что они тут же раскупили товар.

Ванесса Хадженс в качестве лука на светскую тусовку выбрала платье от Cult Gaia. Правда, оно скорее напоминало топ и юбку, настолько экстремальными были разрезы. Дуа Липа и Алессандра Амбросио влюбились в одно и то же платье Monot и с удовольствием постили в нем фото в Instagram.

Кендалл Дженнер, тем временем, продемонстрировала модный вариант в рекламной кампании Versace “Весна 2021”, позируя в бюстье, украшенном камнями, и тонкой асимметричной юбке-миди с вырезом на тазовых костях.