Никакого вреда, кроме пользы: развенчиваем 5 мифов о мясе

Отказ от мяса вызывает раздражительность и слабость



Самая главная причина раздражительности и усталости — наше восприятие ситуаций и принятие их. В физическом плане никакой взаимосвязи мяса с усталостью и раздражительностью нет. Продукты могут влиять на наше состояние лишь тогда, когда у организма явный недостаток определенных веществ и витаминов. Например, когда человек садится на диету, и у него серьезные ограничения в еде, дефицит абсолютно всего, то организм будет в подавленном состоянии. Последствия — упадок сил, раздражительность и пищевые срывы.

Слабость и раздражительность после отказа от мяса может возникнуть из-за того, что не соблюдается сбалансированное питание. К примеру, чтобы похудеть, человек начинает питаться только зеленью и фруктами, забыв о том, что подобное питание не считается здоровым.

Мясо вредно как таковое



Мясо действительно требует долгого переваривания, но это никак не вредит организму. Опасным является не само мясо, а его излишек. По сути, переизбыток любого продукта, мясо ли это, сладости или мучные продукты — это уже ущерб здоровью. Поэтому миф о вреде мяса очень неоднозначен и не подтвержден ничем, кроме домыслов. Умеренное потребление любого продукта, в том числе и мяса, благоприятно воздействует на организм.



Замороженное мясо лишается полезных веществ



Заморозка бывает бытовая и мгновенная (шоковая). При бытовой заморозке, когда мы замораживаем мясо в домашних условиях, структура мяса разрывается макрокристаллами льда: они образуются из клеток, содержащих воду. Но это никаким образом не влияет на питательную ценность продукта при приготовлении. Единственное, что может измениться в мясе после заморозки, — вкусовые качества. Тем не менее, важно соблюдать сроки хранения: в морозилке мясные продукты можно держать 6-12 месяцев.

При мгновенной заморозке мясо настолько резко погружается в холод, что не успевает разорваться на кристаллы и выделить воду из клеток ткани. В этом случае вкусовые качества продукта не меняются.