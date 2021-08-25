Рецепты
25.08.2021, 10:46

Никакого вреда, кроме пользы: развенчиваем 5 мифов о мясе

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Фото автора Jacob Moseholt: Pexels
В наше время вопросы о мясе, его вреде и пользе, а также правильности его приготовления возникают довольно часто. Часть из них действительно подлежит обсуждению, а часть - мифы, в которые не стоит верить. Об этом пишет Woman Delfi.lv.

Отказ от мяса вызывает раздражительность и слабость


Самая главная причина раздражительности и усталости — наше восприятие ситуаций и принятие их. В физическом плане никакой взаимосвязи мяса с усталостью и раздражительностью нет. Продукты могут влиять на наше состояние лишь тогда, когда у организма явный недостаток определенных веществ и витаминов. Например, когда человек садится на диету, и у него серьезные ограничения в еде, дефицит абсолютно всего, то организм будет в подавленном состоянии. Последствия — упадок сил, раздражительность и пищевые срывы.

Слабость и раздражительность после отказа от мяса может возникнуть из-за того, что не соблюдается сбалансированное питание. К примеру, чтобы похудеть, человек начинает питаться только зеленью и фруктами, забыв о том, что подобное питание не считается здоровым.

Мясо вредно как таковое


Мясо действительно требует долгого переваривания, но это никак не вредит организму. Опасным является не само мясо, а его излишек. По сути, переизбыток любого продукта, мясо ли это, сладости или мучные продукты — это уже ущерб здоровью. Поэтому миф о вреде мяса очень неоднозначен и не подтвержден ничем, кроме домыслов. Умеренное потребление любого продукта, в том числе и мяса, благоприятно воздействует на организм.

Замороженное мясо лишается полезных веществ


Заморозка бывает бытовая и мгновенная (шоковая). При бытовой заморозке, когда мы замораживаем мясо в домашних условиях, структура мяса разрывается макрокристаллами льда: они образуются из клеток, содержащих воду. Но это никаким образом не влияет на питательную ценность продукта при приготовлении. Единственное, что может измениться в мясе после заморозки, — вкусовые качества. Тем не менее, важно соблюдать сроки хранения: в морозилке мясные продукты можно держать 6-12 месяцев.

При мгновенной заморозке мясо настолько резко погружается в холод, что не успевает разорваться на кристаллы и выделить воду из клеток ткани. В этом случае вкусовые качества продукта не меняются.

Мясо нельзя солить до приготовления


Вкусовые рецепторы и пожелания у каждого индивидуальные. Есть повара, которые готовят мясо, изначально посолив его за 2 часа до приготовления, для того чтобы оно полностью пропиталось. Другие же солят непосредственно перед приготовлением. Так что единого закона или правила на эту тему просто не существует — готовьте так, как вам нравится.

В сыром или слабопрожаренном мясе остаются паразиты


Это страшилка родом из детства. И вопрос происхождения продукта. Но часто ли мы слышали подобные истории о таком типе заражения? У проверенных производителей и в хороших ресторанах продукты проходят несколько проверок, а заказываются они у официальных поставщиков — они просто не имеют права взять больное животное на убой.

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