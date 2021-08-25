Никакого вреда, кроме пользы: развенчиваем 5 мифов о мясе(1)
Отказ от мяса вызывает раздражительность и слабость
Самая главная причина раздражительности и усталости — наше восприятие ситуаций и принятие их. В физическом плане никакой взаимосвязи мяса с усталостью и раздражительностью нет. Продукты могут влиять на наше состояние лишь тогда, когда у организма явный недостаток определенных веществ и витаминов. Например, когда человек садится на диету, и у него серьезные ограничения в еде, дефицит абсолютно всего, то организм будет в подавленном состоянии. Последствия — упадок сил, раздражительность и пищевые срывы.
Слабость и раздражительность после отказа от мяса может возникнуть из-за того, что не соблюдается сбалансированное питание. К примеру, чтобы похудеть, человек начинает питаться только зеленью и фруктами, забыв о том, что подобное питание не считается здоровым.
Мясо вредно как таковое
Мясо действительно требует долгого переваривания, но это никак не вредит организму. Опасным является не само мясо, а его излишек. По сути, переизбыток любого продукта, мясо ли это, сладости или мучные продукты — это уже ущерб здоровью. Поэтому миф о вреде мяса очень неоднозначен и не подтвержден ничем, кроме домыслов. Умеренное потребление любого продукта, в том числе и мяса, благоприятно воздействует на организм.
Замороженное мясо лишается полезных веществ
Заморозка бывает бытовая и мгновенная (шоковая). При бытовой заморозке, когда мы замораживаем мясо в домашних условиях, структура мяса разрывается макрокристаллами льда: они образуются из клеток, содержащих воду. Но это никаким образом не влияет на питательную ценность продукта при приготовлении. Единственное, что может измениться в мясе после заморозки, — вкусовые качества. Тем не менее, важно соблюдать сроки хранения: в морозилке мясные продукты можно держать 6-12 месяцев.
При мгновенной заморозке мясо настолько резко погружается в холод, что не успевает разорваться на кристаллы и выделить воду из клеток ткани. В этом случае вкусовые качества продукта не меняются.
Мясо нельзя солить до приготовления
Вкусовые рецепторы и пожелания у каждого индивидуальные. Есть повара, которые готовят мясо, изначально посолив его за 2 часа до приготовления, для того чтобы оно полностью пропиталось. Другие же солят непосредственно перед приготовлением. Так что единого закона или правила на эту тему просто не существует — готовьте так, как вам нравится.
В сыром или слабопрожаренном мясе остаются паразиты
Это страшилка родом из детства. И вопрос происхождения продукта. Но часто ли мы слышали подобные истории о таком типе заражения? У проверенных производителей и в хороших ресторанах продукты проходят несколько проверок, а заказываются они у официальных поставщиков — они просто не имеют права взять больное животное на убой.