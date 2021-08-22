"Думаю, для нас все кончено". Что ждет женщин Афганистана при "Талибане"?

"Это был день, который я никогда не забуду. Я бежала по улицам Кабула из своего офиса и боялась, что талибы убьют меня по дороге, потому что я была в деловом костюме. Сейчас я дома, здесь я чувствую себя в безопасности, ведь даже если талибы придут к нам домой, никто им не скажет, что я работала на правительство. Они обещают не ходить по домам, но я им не верю", — рассказывает Би-би-си афганка. Она работала на государственной службе последние два года, до этой недели.

"Мы видели их жестокость, как я могу им доверять? — продолжает она. — Когда я вижу их по телевизору, мне страшно. Я не могу спать по ночам из-за страха. Я жду визу для выезда из страны, но неизвестно, получу ли я ее. Если я останусь в Афганистане, мне разрешат работать? Я так не думаю. Думаю, для нас все кончено. Я потеряла надежду на будущее".

"Талибан" правил страной с 1996 по 2001 годы, насаждая законы шариата в собственной драконовской интерпретации. Пятнадцать лет назад девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола.

Женщинам нужно было носить паранджу — одеяние, покрывающее все тело, с головы до пят.

Контролировали поведение женщин сотрудники министерства по пропаганде добродетели и и предотвращению порока. Они разъезжали по стране на пикапах и публично унижали и хлестали плетками женщин, которые нарушали правила.

По данным Amnesty International, в 1996 году женщине в Кабуле отрезали конец большого пальца только из-за того, что она использовала лак для ногтей.

Женщин, обвиненных в супружеской неверности, забивали камнями до смерти.

Талибы уверяют, что в этот раз все будет по-другому.

На первой пресс-конференции после захвата власти представитель "Талибана" заявил, что женщинам будет разрешено работать и учиться. Еще один представитель талибов сказал, что женщины должны участвовать в правительстве.