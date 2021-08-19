Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова не поступила на бюджет в МГУ

Папа Алисы Евгений Тепляков сказал “Рен ТВ”: “Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов”. Не уточняется, был ли этот комментарий взят до того, как были опубликованы приказы о зачислении, или после.