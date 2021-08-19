Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова не поступила на бюджет в МГУ(23)
Приемная кампания завершилась 17 августа, и в этот день на сайтах вузов были опубликованы списки поступивших на бюджет.
Папа Алисы Евгений Тепляков сказал “Рен ТВ”: “Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов”. Не уточняется, был ли этот комментарий взят до того, как были опубликованы приказы о зачислении, или после.
48 баллов — это результат дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) в МГУ. Родители девочки ранее заявили: “Мы получили право зачислиться — мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет — так на контракт”.
В июле пресс-служба психологического факультета сообщила, что Алисе “с радостью предоставят возможность учиться после сдачи вступительных испытаний”. Ей предложили стать частью некоего эксперимента, а также заверили, что предоставят ей поддержку в случае поступления.