Люди
19.08.2021, 12:51

Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова не поступила на бюджет в МГУ

 (23)
Фото автора Anastasia Shuraeva: Pexels
Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не смогла поступить на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее имени нет в приказах о зачислении.Об этом сообщает издание Chips Journal.

Приемная кампания завершилась 17 августа, и в этот день на сайтах вузов были опубликованы списки поступивших на бюджет.

Папа Алисы Евгений Тепляков сказал “Рен ТВ”: “Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов”. Не уточняется, был ли этот комментарий взят до того, как были опубликованы приказы о зачислении, или после.

48 баллов — это результат дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) в МГУ. Родители девочки ранее заявили: “Мы получили право зачислиться — мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет — так на контракт”.

В июле пресс-служба психологического факультета сообщила, что Алисе “с радостью предоставят возможность учиться после сдачи вступительных испытаний”. Ей предложили стать частью некоего эксперимента, а также заверили, что предоставят ей поддержку в случае поступления.

Оставить комментарий Читать комментарии (23)