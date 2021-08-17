"Сосредоточьтесь на том, что важно". Почему стилист Женя Фокин не комментирует наряды гостей президентских приемов

“Я больше этого не делаю. Уже много лет. Это сознательное решение, и я сказал об этом журналистам”, — сказал Женя Фокин в утренней программе Star FM.

“Мы должны фокусироваться на том, что важно. Например, годовщина республики — это наш общий день рождения. Очень легко, если вы юны, скажем, вам около 20 — можно надеть на себя мешок от картошки и все равно хорошо выглядеть. Но если вы уже старше, тогда, возможно, стоило бы сосредоточить внимание на том, что полезного вы сделали? И почему вас вообще пригласили?”

“Модные журналисты, а также журналисты в онлайн-СМИ сосредотачиваются на том, кто с кем пришел и кто во что одет. На самом деле это все пыль”, — считает стилист.

Фокин советует людям побороть ложный стыд и делать все по-своему. Примером тому является ведущая Пилле Минев, которая выбрала для интервью в студии платье, которое она надевает уже третий раз за десять лет, и у нее нет проблем с этим. Она надевала его на свадьбу, на президентский прием в Розовом саду и на свое 50-летие.

“Делай все по-своему. Даже когда ты идешь на собеседование, если на тебе новая обувь, это сразу будет заметно. Если же вещь "твоя", тогда ты сможешь сосредоточиться на главном — дать волю своему сиянию”, — сказал Фокин.

Гуру моды рекомендует надевать одну и ту же одежду несколько раз на праздничные мероприятия. Сам он одевается в секонд-хэнде на Балтийском рынке, где находит для себя одежду, которая стоит того, чтобы ее надели второй, третий и даже четвертый раз.

“Для кого-то это старое, для кого-то новое”, — сказал Женя Фокин.