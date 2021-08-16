ФОТО | Берите на заметку! Это недорогое платье — фаворит эстонских модниц

Кристийна Хейнметс-Айгро известна как поклонница дорогих брендов — как правило, ее можно увидеть с сумочкой Chanel или Hermes. Стелла К. Вадовски также известна как поклонница сумок — она ​​собирает сумки от нишевых брендов и весной представила свою коллекцию на ТВ3.

Но, похоже, обе модницы также ценят недорогие бренды — на этой неделе обе женщины появились на публике в одном и том же платье Zara, которое можно купить со скидкой всего за 35,99 евро.

Хейнметс надела платье на слет победительниц конкурса “Мисс Эстония”, а Стелла К. Вадовски снялась в нем для своего Instagram, посвященного ее личному стилю. В обоих случаях можно сказать, что дело не в цене платья, а в том, как оно сидит!