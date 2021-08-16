16.08.2021, 10:29
ФОТО | Берите на заметку! Это недорогое платье — фаворит эстонских модниц(6)
Foto: Taavi Sepp
Что объединяет Кристийну Хейнметс-Айгро, ведущую подкаста Eesti Naine и журналиста-стилиста из Эстонии Стеллу К. Вадовски? Во-первых, у обеих хороший вкус, а, во-вторых, на прошлой неделе издание Kroonika заметило их в одном и том же недорогом платье Zara, которое можно купить со скидкой всего за 35 евро.
Кристийна Хейнметс-Айгро известна как поклонница дорогих брендов — как правило, ее можно увидеть с сумочкой Chanel или Hermes. Стелла К. Вадовски также известна как поклонница сумок — она собирает сумки от нишевых брендов и весной представила свою коллекцию на ТВ3.
Но, похоже, обе модницы также ценят недорогие бренды — на этой неделе обе женщины появились на публике в одном и том же платье Zara, которое можно купить со скидкой всего за 35,99 евро.
Хейнметс надела платье на слет победительниц конкурса “Мисс Эстония”, а Стелла К. Вадовски снялась в нем для своего Instagram, посвященного ее личному стилю. В обоих случаях можно сказать, что дело не в цене платья, а в том, как оно сидит!