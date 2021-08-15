ФОТО | Вокзал в Хаапсалу превратился в модный подиум. Смотрите, как прошло самое масштабное fashion-событие этого лета в Эстонии!

Словно из виртуальной реальности на платформу Хаапсалуского вокзала вышли пиксельные узоры на тканях Танеля Веэнре, футуристические украшения Альдо Ярвсоо, а также новаторские материалы, неожиданные цветовые сочетания и смелые формы.

“У меня есть внутреннее побуждение время от времени делать что-то грандиозное, чтобы напрячь мышцы до предела. Год назад, в августе, это была зрелищная “Минералия” (коллекция Танеля Веэнре, — прим. ред.), которая изначально должна была быть совместной с Альдо… Но тогда у жизни были другие планы, и теперь мы проводим новый эксперимент в Хаапсалу”, — говорит Танель Веэнре.

Костюмы были созданы с использованием принципов безотходности, характерных для нового мира, и поэтому, например, обрезки ткани, оставшиеся от лазерной вырезки масок для лица, превратились в украшения на неопреновых моделях от Альдо Ярвсоо. Одним из вызовов для Танеля Веэнре стала презентация собственной коллекции фетровых шляп, в которой сюрреалистическое искусство сочетается с чистыми формами 1960-х годов.

Рассказывает Альдо Ярвсоо: “Благодаря пандемии, охватившей мир, у меня был длительный перерыв в создании одежды, и это особенно приятно — творить снова! На этот раз я сначала взял цвета, которые вдохновили меня на творчество, а затем формы, которые хочу сшить. На этот раз я решил быть свободным во всем, потому что мода должна быть свободной и вдохновляющей!”

Смотрите, как прошел показ в Хаапсалу:

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