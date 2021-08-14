Какие 4 предмета всегда есть в сумочке Кейт Миддлтон?

По словам писательницы Маршии Муди, автора книги Kate: A Biography, Миддлтон не носит с собой целый арсенал косметики и других бьюти-приспособлений, а обходится малым, но проверенным набором. Он состоит из бальзама для губ, компактного зеркальца, матирующих салфеток и платка.

Этого комплекта Кейт хватает для того, чтобы освежить лицо и поправить макияж. А вот в путешествиях к ним добавляется пятый необходимый “друг” — камера Canon, при помощи которой супруга принца Уильяма обожает снимать родных и местные достопримечательности.