14.08.2021, 18:55
Какие 4 предмета всегда есть в сумочке Кейт Миддлтон?(2)
ZUMAPRESS.com
Кейт Миддлтон, как истинная королевская особа всегда готова ко встрече с папарацци и поклонниками. Безупречно выглядеть ей помогают четыре предмета, которые всегда есть в сумке герцогини Кембридсжкой, пишет Harper's Bazaar.
По словам писательницы Маршии Муди, автора книги Kate: A Biography, Миддлтон не носит с собой целый арсенал косметики и других бьюти-приспособлений, а обходится малым, но проверенным набором. Он состоит из бальзама для губ, компактного зеркальца, матирующих салфеток и платка.
Этого комплекта Кейт хватает для того, чтобы освежить лицо и поправить макияж. А вот в путешествиях к ним добавляется пятый необходимый “друг” — камера Canon, при помощи которой супруга принца Уильяма обожает снимать родных и местные достопримечательности.