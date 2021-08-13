Принц Чарльз показал редкое архивное фото с королевой Елизаветой и принцем Филиппом
Исходя из описания, семейный пикник был устроен «теплым летним днем в саду Кларенс-хаус». Пост призывает пользователей сети осмотреть официальную резиденцию Чарльза и Камиллы с помощью Google Arts&Culture.
Поклонники королевской семьи остались в восторге от архивного кадра. Некоторые пользователи сети не удержались от шутки и отметили, что этим черно-белым снимком принц Уэльский наверняка хотел сказать: «70 лет. Смотрите, как долго я жду!». Принц является главным претендентом на британский престол и, вполне вероятно, будет им оставаться еще долго: 95-летняя Елизавета II прекрасно себя чувствует и не собирается добровольно уходить «на пенсию».
Принц Чарльз - сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, наследник британского престола. С 1981 по 1996 году Чарльз был женат на Диане Спенсер, которая родила ему двух сыновей, Уильяма и Гарри. В 2005 году сын королевы Елизаветы женился на давней возлюбленной Камилле Паркер-Боулз.