Люди
13.08.2021, 16:45

Принц Чарльз показал редкое архивное фото с королевой Елизаветой и принцем Филиппом

 
Foto: George Rogers/SIPA/Scanpix
В официальном инстаграм-аккаунте принца Уэльского и его супруги, герцогини Корнуольской, появился раритетный черно-белый снимок, сделанный в августе 1951 года. На фотографии принц Чарльз запечатлен совсем маленьким в окружении родителей, королевы Елизаветы и ныне покойного принца Филиппа, и младшей сестры Анны, пишет "Журнал ОК!".

Исходя из описания, семейный пикник был устроен «теплым летним днем в саду Кларенс-хаус». Пост призывает пользователей сети осмотреть официальную резиденцию Чарльза и Камиллы с помощью Google Arts&Culture.

Поклонники королевской семьи остались в восторге от архивного кадра. Некоторые пользователи сети не удержались от шутки и отметили, что этим черно-белым снимком принц Уэльский наверняка хотел сказать: «70 лет. Смотрите, как долго я жду!». Принц является главным претендентом на британский престол и, вполне вероятно, будет им оставаться еще долго: 95-летняя Елизавета II прекрасно себя чувствует и не собирается добровольно уходить «на пенсию».

Принц Чарльз - сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, наследник британского престола. С 1981 по 1996 году Чарльз был женат на Диане Спенсер, которая родила ему двух сыновей, Уильяма и Гарри. В 2005 году сын королевы Елизаветы женился на давней возлюбленной Камилле Паркер-Боулз.

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