Принц Чарльз показал редкое архивное фото с королевой Елизаветой и принцем Филиппом

Поклонники королевской семьи остались в восторге от архивного кадра. Некоторые пользователи сети не удержались от шутки и отметили, что этим черно-белым снимком принц Уэльский наверняка хотел сказать: «70 лет. Смотрите, как долго я жду!». Принц является главным претендентом на британский престол и, вполне вероятно, будет им оставаться еще долго: 95-летняя Елизавета II прекрасно себя чувствует и не собирается добровольно уходить «на пенсию».