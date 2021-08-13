17 удивительных фактов о левшах

1. В Древней Греции левшей относили к особой касте, близкой к богам. А вот в средневековой Европе леворуких считали посланниками Сатаны и иногда сжигали на костре.

2. В Японии до XX века леворукость женщины была весомым поводом для развода.

3. Ученые думают, что доминирование той или другой руки в 25% случаев обуславливается генетически, а в остальном — средой. Бывает, что ребенок травмирует руку и начинает использовать другую.

4. За леворукость отвечает ген LRRTM1, играющий ключевую роль в формировании речи и эмоций.

5. По мнению археологов, люди древности одинаково хорошо владели обеими руками, но позже перекос произошел к правой.

6. Переучивать левшей в правшей в СССР перестали в 1986-м с указом Министерства просвещения. До этого считалось, что левшам будет трудно жить в мире, рассчитанном для правшей. Однако позже выяснилось, что переучивание левши в правшу приводит к психическим отклонениям у ребенка вроде нервных тиков, даже эпилепсии.

7. Использование левой руки для письма не значит, что человек — левша. Чарли Чаплин в основном пользовался левой рукой, но писал правой.

8. Около 90% населения Земли — правши. Всего 3-5% левши. Остальные — амбидекстры, то есть люди, хорошо владеющими обеими руками. Однако мастерски рисует, пишет и занимается повседневными делами лишь 1% из амбидекстров.

9. Среди мужчин левшей больше, чем среди женщин.

10. До 40% золотых медалей в боксе завоевали леворукие атлеты.

11. Шанс леворукой пары родить левшу достигает 30%, праворукой — около десяти.

12. Матери старше 40 лет в 128 раз вероятнее родят левшу, нежели женщина моложе.

13. Существует мнение, что у левшей половое созревание начинается позже, чем у правшей. Однако речь идет о разнице в несколько месяцев.

14. Левши могут часто болеть из-за переживаний в детстве, связанных с праворуким миром. Кроме того, они сами по себе достаточно восприимчивы и чувствительны.