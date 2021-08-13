17 удивительных фактов о левшах(1)
1. В Древней Греции левшей относили к особой касте, близкой к богам. А вот в средневековой Европе леворуких считали посланниками Сатаны и иногда сжигали на костре.
2. В Японии до XX века леворукость женщины была весомым поводом для развода.
3. Ученые думают, что доминирование той или другой руки в 25% случаев обуславливается генетически, а в остальном — средой. Бывает, что ребенок травмирует руку и начинает использовать другую.
4. За леворукость отвечает ген LRRTM1, играющий ключевую роль в формировании речи и эмоций.
5. По мнению археологов, люди древности одинаково хорошо владели обеими руками, но позже перекос произошел к правой.
6. Переучивать левшей в правшей в СССР перестали в 1986-м с указом Министерства просвещения. До этого считалось, что левшам будет трудно жить в мире, рассчитанном для правшей. Однако позже выяснилось, что переучивание левши в правшу приводит к психическим отклонениям у ребенка вроде нервных тиков, даже эпилепсии.
7. Использование левой руки для письма не значит, что человек — левша. Чарли Чаплин в основном пользовался левой рукой, но писал правой.
8. Около 90% населения Земли — правши. Всего 3-5% левши. Остальные — амбидекстры, то есть люди, хорошо владеющими обеими руками. Однако мастерски рисует, пишет и занимается повседневными делами лишь 1% из амбидекстров.
9. Среди мужчин левшей больше, чем среди женщин.
10. До 40% золотых медалей в боксе завоевали леворукие атлеты.
11. Шанс леворукой пары родить левшу достигает 30%, праворукой — около десяти.
12. Матери старше 40 лет в 128 раз вероятнее родят левшу, нежели женщина моложе.
13. Существует мнение, что у левшей половое созревание начинается позже, чем у правшей. Однако речь идет о разнице в несколько месяцев.
14. Левши могут часто болеть из-за переживаний в детстве, связанных с праворуким миром. Кроме того, они сами по себе достаточно восприимчивы и чувствительны.
15. Ежегодно умирает до 2,5 тысячи левшей. Молодые люди и девушки погибают в результате несчастных случаев из-за использования предметов, рассчитанных на правшей.
16. Согласно исследованию ученых из Оксфордского университета, у левшей более высокий риск развития шизофрении, чем у правшей.
17. Среди левшей чаще, чем среди правшей, встречаются художники и музыканты.
Юлий Цезарь, Чарльз Дарвин, Бенджамин Франклин, Исаак Ньютон были левшами. Левши среди современных знаменитостей — Валерий Меладзе, Ксения Собчак, Барак Обама, Джим Керри.