В Афганистане за три дня погибли десятки детей

Как сообщает ВВС, талибы после ухода иностранных войск достигли значительных успехов по всему Афганистану и захватили за 3 дня 6 новых городов — столиц регионов.

Сообщается, что 27 детей погибли в трех провинциях Афганистана — Кандагар, Хост и Пактия. А ранения получили 136 детей.

“Долго Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа все стало гораздо хуже”, — заявила Саманта Морт, представитель ЮНИСЕФ Афганистана в комментарии ВВС.



Одна женщина рассказала, что ее семья спала на выходных в своем доме, когда их обстреляли. В результате обстрела возник пожар. Ее 10-летний сын получил ужасные ожоги, — сообщают очевидцы.

Также известно, что насилие усилилось во всем Афганистане, когда после 20-летнего пребывания страну покинули войска США.

После этого талибы пошли в наступление. Они быстро захватили большую часть сельской местности и сейчас нацелены на города. За несколько дней они захватили шесть новых городов — столиц регионов.

