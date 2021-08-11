Рулеты из лаваша: 5 рецептов-пятиминуток(1)
Какую начинку завернуть в лаваш, определят ваша фантазия и продукты, которые оказались под рукой. Кажется, что холодильник пустой? Посмотрите внимательнее, что-нибудь из этого списка обязательно найдется:
- творог с зеленью;
- варенье с арахисовым маслом;
- сметана с зеленым луком.
А ведь еще есть различные сыры, колбасы, вареное или жареное мясо, тунец, креветки, лосось, консервированные или свежие овощи, листья салата и зелень – все это годится в начинку. Можно сделать сладкие рулетики из лаваша, тогда смело мажьте его сливочным сыром, джемом, творогом, вареньем.
Чтобы нежданные гости не застали вас врасплох, заведите привычку покупать пачку-другую тонкого лаваша и храните его в морозильнике. Для длительного хранения заверните лаваш в пищевую пленку или пергамент и положите в морозильную камеру. Перед употреблением достаньте и прямо в пленке разогрейте в микроволновке в течение десяти секунд.
Мы предлагаем вам 5 рецептов-пятиминуток рулетов из лаваша:
Острая закуска с тунцом
Продукты:
- консервированный тунец в собственном соку 200 гр
- лаваш 2 листа
- листья салата или свежий шпинат
- майонез 3 ст.л
- лук 1 шт
- хрен 1 ст.л
- помидор 1 шт
Тунец заправьте майонезом, хреном, мелко нарезанным луком и перемешайте.
Половину массы ровным слоем выложите на лист лаваша, сверху покидайте нарезанные листики шпината или целые листья салата, на них – тонко нарезанные ломтики помидора.
Повторите все со вторым листом лаваша.
Сверните лаваш, разрежьте пополам и подавайте на стол.
Лаваш с лососем и оливками
Продукты:
- лист лаваша
- малосольный лосось
- сливочное масло
- оливки без косточек
- укроп
Намажьте на лаваш масло, выложите нарезанный полосками лосось, рубленные оливки и укроп.
Скрутите лаваш в рулет и положите на час в холодильник.
Нарежьте рулет кружочками и подавайте.
Лаваш со сливочным сыром, копченой курицей и перцем
Продукты:
- лаваш
- пикантный сливочный сыр
- копченая курица
- сладкий перец
- маринованные шампиньоны
- Китайская капуста
Намажьте половину листа лаваша пикантным сливочным сыром, разложите кусочки копченой курицы, нарезанный соломкой сладкий перец, маринованные шампиньоны и мелко нарезанную китайскую капусту.
На вторую половину насыпьте тертый сыр.
Сверните лаваш в рулет, оберните пищевой пленкой и положите на 2 часа в холодильник.
Готовый рулет порежьте на кусочки примерно 5 см длиной.
Лаваш с лососем, жареным яйцом и хумусом
Продукты:
- лаваш 1 лист
- свежий лосось 4 полоски
- яйцо 1 шт
- сыр (например, "Trikata" Emmental Light)
Для хумуса:
- консервированный турецкий горох 1 шт
- зубчик чеснока 1 шт
- свежевыжатый лимонный сок 2 ст.л
- оливковое масло 2 ст.л
- паста тахини (из сезама), если есть
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- листья салата или шпинат
Приготовьте хумус: измельчите в блендере турецкий горох, чеснок, сок лимона, оливковое масло, тахини и приправы.
Пожарьте с обеих сторон яйцо, остудите его.
Равномерно намажьте лаваш хумусом.
Поверху слоями уложите шпинат, лосось, яйцо и сыр.
Лаваш скатайте в рулет и оставьте на полчаса, пропитаться.
Нарежьте ломтиками и подавайте.
Лаваш с крабовыми палочками
Продукты:
- лаваш
- сливочный сыр 260 г
- крабовых палочек 250 г
- укроп
- зеленый лук
Мелко порубите укроп и шнитт-лук, а крабовые палочки нарежьте кубиками.
Лист лаваша намажьте сливочным сыром, затем выложите слой сурими, распределите укроп и лук.
Скатайте лаваш в плотный рулет (лаваш будет проще скатать, если разрезать лист пополам).
Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник. Перед подачей на стол достаньте рулет и нарежьте на ломтики примерно 3 см толщиной.