Рецепты
11.08.2021, 16:30

Рулеты из лаваша: 5 рецептов-пятиминуток

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Фото автора Dee Dave: Pexels
Рулет из лаваша настолько простое блюдо, что на любой вкус можно сделать несколько вариантов – в считанные минуты. Эта аппетитная закуска готовится быстрее, чем съедается. Выручает в том случае, когда гости на пороге, у вас всего пара минут и хочется подать им что-то этакое, а не просто бутерброды. Рецептами делится Woman Defli.lv.

Какую начинку завернуть в лаваш, определят ваша фантазия и продукты, которые оказались под рукой. Кажется, что холодильник пустой? Посмотрите внимательнее, что-нибудь из этого списка обязательно найдется:

  • творог с зеленью;
  • варенье с арахисовым маслом;
  • сметана с зеленым луком.


А ведь еще есть различные сыры, колбасы, вареное или жареное мясо, тунец, креветки, лосось, консервированные или свежие овощи, листья салата и зелень – все это годится в начинку. Можно сделать сладкие рулетики из лаваша, тогда смело мажьте его сливочным сыром, джемом, творогом, вареньем.

Чтобы нежданные гости не застали вас врасплох, заведите привычку покупать пачку-другую тонкого лаваша и храните его в морозильнике. Для длительного хранения заверните лаваш в пищевую пленку или пергамент и положите в морозильную камеру. Перед употреблением достаньте и прямо в пленке разогрейте в микроволновке в течение десяти секунд.

Мы предлагаем вам 5 рецептов-пятиминуток рулетов из лаваша:

Острая закуска с тунцом

Продукты:

  • консервированный тунец в собственном соку 200 гр
  • лаваш 2 листа
  • листья салата или свежий шпинат
  • майонез 3 ст.л
  • лук 1 шт
  • хрен 1 ст.л
  • помидор 1 шт

Тунец заправьте майонезом, хреном, мелко нарезанным луком и перемешайте.

Половину массы ровным слоем выложите на лист лаваша, сверху покидайте нарезанные листики шпината или целые листья салата, на них – тонко нарезанные ломтики помидора.

Повторите все со вторым листом лаваша.

Сверните лаваш, разрежьте пополам и подавайте на стол.

Лаваш с лососем и оливками


Продукты:

  • лист лаваша
  • малосольный лосось
  • сливочное масло
  • оливки без косточек
  • укроп

Намажьте на лаваш масло, выложите нарезанный полосками лосось, рубленные оливки и укроп.

Скрутите лаваш в рулет и положите на час в холодильник.

Нарежьте рулет кружочками и подавайте.

Лаваш со сливочным сыром, копченой курицей и перцем


Продукты:

  • лаваш
  • пикантный сливочный сыр
  • копченая курица
  • сладкий перец
  • маринованные шампиньоны
  • Китайская капуста

Намажьте половину листа лаваша пикантным сливочным сыром, разложите кусочки копченой курицы, нарезанный соломкой сладкий перец, маринованные шампиньоны и мелко нарезанную китайскую капусту.

На вторую половину насыпьте тертый сыр.

Сверните лаваш в рулет, оберните пищевой пленкой и положите на 2 часа в холодильник.

Готовый рулет порежьте на кусочки примерно 5 см длиной.

Лаваш с лососем, жареным яйцом и хумусом


Продукты:

  • лаваш 1 лист
  • свежий лосось 4 полоски
  • яйцо 1 шт
  • сыр (например, "Trikata" Emmental Light)

Для хумуса:

  • консервированный турецкий горох 1 шт
  • зубчик чеснока 1 шт
  • свежевыжатый лимонный сок 2 ст.л
  • оливковое масло 2 ст.л
  • паста тахини (из сезама), если есть
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • листья салата или шпинат

Приготовьте хумус: измельчите в блендере турецкий горох, чеснок, сок лимона, оливковое масло, тахини и приправы.

Пожарьте с обеих сторон яйцо, остудите его.

Равномерно намажьте лаваш хумусом.

Поверху слоями уложите шпинат, лосось, яйцо и сыр.

Лаваш скатайте в рулет и оставьте на полчаса, пропитаться.

Нарежьте ломтиками и подавайте.

Лаваш с крабовыми палочками


Продукты:

  • лаваш
  • сливочный сыр 260 г
  • крабовых палочек 250 г
  • укроп
  • зеленый лук

Мелко порубите укроп и шнитт-лук, а крабовые палочки нарежьте кубиками.

Лист лаваша намажьте сливочным сыром, затем выложите слой сурими, распределите укроп и лук.

Скатайте лаваш в плотный рулет (лаваш будет проще скатать, если разрезать лист пополам).

Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник. Перед подачей на стол достаньте рулет и нарежьте на ломтики примерно 3 см толщиной.

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