Рулеты из лаваша: 5 рецептов-пятиминуток

Какую начинку завернуть в лаваш, определят ваша фантазия и продукты, которые оказались под рукой. Кажется, что холодильник пустой? Посмотрите внимательнее, что-нибудь из этого списка обязательно найдется:

творог с зеленью;

варенье с арахисовым маслом;

сметана с зеленым луком.



А ведь еще есть различные сыры, колбасы, вареное или жареное мясо, тунец, креветки, лосось, консервированные или свежие овощи, листья салата и зелень – все это годится в начинку. Можно сделать сладкие рулетики из лаваша, тогда смело мажьте его сливочным сыром, джемом, творогом, вареньем.

Чтобы нежданные гости не застали вас врасплох, заведите привычку покупать пачку-другую тонкого лаваша и храните его в морозильнике. Для длительного хранения заверните лаваш в пищевую пленку или пергамент и положите в морозильную камеру. Перед употреблением достаньте и прямо в пленке разогрейте в микроволновке в течение десяти секунд.

Мы предлагаем вам 5 рецептов-пятиминуток рулетов из лаваша:

Острая закуска с тунцом

Продукты:

консервированный тунец в собственном соку 200 гр

лаваш 2 листа

листья салата или свежий шпинат

майонез 3 ст.л

лук 1 шт

хрен 1 ст.л

помидор 1 шт

Тунец заправьте майонезом, хреном, мелко нарезанным луком и перемешайте.

Половину массы ровным слоем выложите на лист лаваша, сверху покидайте нарезанные листики шпината или целые листья салата, на них – тонко нарезанные ломтики помидора.

Повторите все со вторым листом лаваша.

Сверните лаваш, разрежьте пополам и подавайте на стол.

Лаваш с лососем и оливками



Продукты:



лист лаваша

малосольный лосось

сливочное масло

оливки без косточек

укроп

Намажьте на лаваш масло, выложите нарезанный полосками лосось, рубленные оливки и укроп.

Скрутите лаваш в рулет и положите на час в холодильник.

Нарежьте рулет кружочками и подавайте.

Лаваш со сливочным сыром, копченой курицей и перцем



Продукты:



лаваш

пикантный сливочный сыр

копченая курица

сладкий перец

маринованные шампиньоны

Китайская капуста